Suns se defendem de LeBron, nocauteiam Lakers e assumem a vice-liderança do Oeste

O Phoenix Suns mais uma vez deu provas de que pensa alto na temporada. Mesmo jogando no Staples Center, a franquia do Arizona se impôs e bateu o Los Angeles Lakers por 114 a 104, no confronto que finalizou a rodada desta terça-feira na NBA. Com o grande resultado obtido fora de casa, desbancou o rival da vice-liderança da Conferência Oeste.

Ainda sem Anthony Davis ao lado, LeBron fez de tudo, mas não teve como impedir a queda dos locais. James marcou 38 pontos (registrando ainda 6 assistências, 5 rebotes, 2 roubos de bola e 1 toco) e terminou como o cestinha da noite, pouco para segurar o insinuante e eficaz oponente. Dennis Schroder (17 pontos) e Talen Horton-Tucker (16) mostraram serviço pelos Lakers.

O conjunto prevaleceu porém quatro nomes merecem citações especiais no Phoenix. Dario Saric saiu do banco para fechar como o principal anotador da equipe com 21 pontos, seguido por Mikal Bridges (19), Deandre Ayton (17), Devin Booker (17) e Jae Crowder (15), este que errou apenas um arremesso do perímetro em 5 tentados.

O jogo

O início foi lá e cá, mas a partir da metade do primeiro quarto os Suns abriram 11 pontos (26 a 15) e deram mostras de sua força. , Bridges e Cameron Johnson começaram forte pelos visitantes, enquanto Schroder e Tucker ajudavam LeBron na linha de frente dos Lakers, que foram para o segundo período com a derrota parcial de 29 a 21.

A equipe californiana precisou de menos de 4 minutos para virar o placar (35 a 34) e dar o recado ao oponente. Sem se intimidar, o Phoenix seguiu firme e voltou a tomar a dianteira, levando para o descanso a vantagem de 7 pontos (60 a 53). Pegando embalo, Booker já somava 15 pontos e era um dos cestinhas do jogo, com a mesma pontuação de Lebron James.

Com ótimo aproveitamento nas bolas de 3, Crowder aparecia como outra importante arma nos Suns, que se mantiveram à frente até o fim do quarto: 86 a 83. A partida, no entanto, estava aberta e com final absolutamente imprevisível. Recarregando as baterias, as equipes prepararam suas artilharias para os 12 minutos derradeiros.

Fazendo rapidamente 10 a 2, o time do Arizona se distanciou novamente e jogou pressão para os locais. Chamando a responsabilidade, LeBron empurrava os Lakers na tentativa da virada, porém a tarefa não era fácil. Consciente e muito aplicado, o Phoenix seguiu mantendo o adversário à distância e, deixando claro a força de seu conjunto, derrubou o atual campeão em pleno Staples Center.

Campanhas:

Suns: 23v e 11d (2º Oeste)

Lakers 24v e 12d (3º Oeste)





Jokic comanda o atropelo dos Nuggets sobre os Bucks em Milwaukee

Com mais uma atuação de almanaque de Nikola Jokic, o Denver Nuggets não tomou conhecimento do bom Milwaukee Bucks e, mesmo na casa do rival, venceu por 128 a 97. The Joker foi o dono da noite, colocando na conta 37 pontos, 11 assistências, 10 rebotes e mais um triplo-duplo. Jamal Murray, com 24 pontos, foi um coadjuvante para lá de eficiente. Registrando 27 pontos e 8 rebotes, Giannis Antetokonmpo tentou conduzir os locais, porém foi pouco para conter o brilho do inspirado astro sérvio.

Campanhas:

Nuggets: 20v e 15d (7º Oeste)

Bucks: 21v e 14d (3º Leste)





Spurs batem Knicks e se reabilitam

Mostrando que a derrota para o Brooklyn Nets faz parte do passado, o San Antonio Spurs recebeu o New York Knicks e fez o serviço com sobras: 119 a 93. O time texano teve em Trey Lyles (18 pontos e sua melhor marca na temporada) e DeJounte Murray (17) os seus melhores nomes, cabendo ao ótimo calouro Immanuel Quickley (26 pontos, sendo 6 bolas de 3 em 13 tentadas) ser o destaque dos visitantes que, apesar do revés, seguem cumprindo boa temporada.

Campanhas:

Knicks: 18v e 18d (5º Leste)

Spurs: 18v e 13d (5º Oeste)





