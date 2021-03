Técnicos do Campeonato Inglês ameaçam não liberar os jogadores para a próxima Data Fifa

(Foto: Getty Images)





As próximas Datas Fifa, reservadas para os jogos entre seleções, estão previstas para o fim deste mês, mais precisamente entre os dias 22 e 31 de março. Porém, alguns técnicos do Campeonato Inglês se manifestaram contrários à liberações de jogadores, por causa do período de quarentena ao qual eles seriam submetidos obrigatoriamente na volta devido à pandemia do coronavírus.

- Todo mundo está de acordo que não podemos deixar os jogadores irem com a seleção e na volta terem de cumprir uma quarentena de 10 dias em um hotel. Isso não pode acontecer. A Fifa foi muito clara ao dizer que não temos que deixar os atletas irem deste vez e acredito que todos os clubes estão de acordo com esse problema - afirmou o treinador do Liverpool, Jürgen Klopp, em entrevista coletiva na quarta-feira.

O Liverpool, por exemplo, tem em seu elenco o goleiro Alisson, o volante Fabinho e o atacante Roberto Firmino, todos integrantes da seleção brasileira. De acordo com a CBF, o Brasil tem que entregar a sua lista de convocados para os próximos jogos das eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2022 até o dia 7 de março, ou seja, o próximo domingo. A apresentação está prevista para o dia 22.

A princípio, o Brasil enfrenta no dia 26 de março a Colômbia, em Barranquilla, e no dia 30 a Argentina, em Recife.

Entendo as necessidades das federações, mas temos que admitir que os clubes são os que pagam os jogadores e têm prioridade. É um momento em que não podemos atender a todo mundo".

— Jürgen Klopp, durante entrevista coletiva na última quarta-feira

Quem também se posicionou sobre o tema foi o técnico do Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer. O norueguês indicou que não vai liberar o meia Bruno Fernandes, principal destaque do time, para defender a seleção de Portugal nos primeiros compromissos pelas eliminatórias europeias para o Mundial do Catar.

- Não sentamos ainda e nem tomamos uma decisão, mas não faz sentido se você perder um jogador durante 10 dias de isolamento. Somos nós que pagamos os jogadores e, no meu entendimento, a Fifa deu regras que não precisam ser publicadas. Então acredito que será uma decisão difícil liberar os jogadores em países em situação difícil em relação à Covid-19 - declarou o treinador do Manchester United.

Conforme apurado pelo blog do Martín Fernandez, haverá na manhã desta sexta-feira uma reunião entre o Conselho da Conmebol e representantes da Fifa para tratar da próxima rodada dupla das eliminatórias sul-americanas. Hoje nenhuma das entidades consegue assegurar a realização dos jogos.

Globo Esporte