Tenista é eliminado de ATP de Acapulco depois de ameaçar juiz da partida de morte

(Foto: Getty Images)





O tenista Damir Dzumhur perdeu totalmente a cabeça durante o jogo contra Van de Zandschulp pela segunda rodada do ATP de Acapulco. A partida marcava 5 a 5 no primeiro set, quando o juiz de cadeira marcou bola boa do holandês. Damir se revoltou porque achou que a bola tinha sido nitidamente fora. Ele jogou a raquete no chão e foi tirar satisfação com o árbitro.

A partida seguiu, mas Damir seguia reclamando da arbitragem. Depois de ser advertido mais duas vezes por injúrias, ele foi desclassificado. Segundo o jornal “marca”, ele teria ameaçado de morte o árbitro principal.

Com a desclassificação, sequer o primeiro set foi terminado. Ele acabou em 6 a 5 para Van de Zandschulp, que segue para a próxima fase da competição, enquanto o bósnio, que já foi o número 23 do mundo, provavelmente terá que se explicar.

Globo Esporte