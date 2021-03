Tottenham é eliminado da Liga Europa pelo Dínamo Zagreb com hat-trick de atacante croata

(Foto: Getty Images)





O Dínamo Zagreb venceu o Tottenham por 3 a 0 nesta quinta-feira e se classificou para as quartas de final da Liga Europa. No tempo regulamentar, o clube croata devolveu o placar de 2 a 0 sofrido no primeiro jogo e, na prorrogação, marcou mais uma vez para eliminar o rival. O destaque da partida foi o atacante Orsic, que fez os três gols do Dínamo.

O artilheiro croata também não economizou na beleza dos gols, com dois chutes lindos da entrada da área para abrir e fechar o placar. O Tottenham, com a vantagem conquistada no primeiro jogo, levou a partida desta quinta em ritmo lento durante a maior parte do tempo, e só foi criar chances mais perigosas quando já estava atrás do placar.

Na prorrogação, o goleiro Livakovic, do Dínamo, também se destacou na missão de impedir um gol do Tottenham, que daria a classificação para os ingleses no critério do gol qualificado.

O resultado histórico do Dínamo foi conseguido no primeiro jogo após a surpreendente saída do técnico Zoran Mamic, que pediu demissão esta semana após ser condenado a quatro anos e oito meses de prisão por desviar dinheiro do próprio clube.

O treinador croata já havia sido condenado em um primeiro julgamento, em 2018, junto com seu irmão Zdravko Mamic, mas recorreu da sentença em liberdade, até a confirmação da pena na última segunda-feira.

Quem dirigiu o Dínamo Zagreb na vitória desta quinta foi o então auxiliar técnico Damir Krznar.

