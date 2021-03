Treino em casa, personal trainer dá dicas para manter a motivação

Começou nesta segunda-feira (15) a fase emergencial do Plano São Paulo, a mais restritiva contra a covid-19 adotada pelo governador João Doria (PSDB) até então. Mais rígida que a fase vermelha, a medida inclui o que o governo chamou de "toque de recolher" entre 20h e 5h e fechamento das academias e parques até o dia 30 de março. "Treinar é importante para manutenção da saúde. A atividade física e mental fortalece o sistema imunológico e isso ajuda a combater diversas patologias", explica Vanessa Furstenberger, personal trainer que já lançou uma série de treinos que envolvem exercícios de musculação, hipertrofia, emagrecimento e funcionais que podem ser feitos em 30 minutos em casa.

Entretanto, com tanta informação disponível hoje é preciso alguns cuidados e até mesmo disciplina para seguir um treino longe da academia e se manter motivado e ver resultados.

Vanessa elaborou dicas para obter os melhores resultados com o treino em casa e não perder a motivação:

- Estabeleça horário

Assim como na academia, estabeleça horários para treinar em casa. Nada de deixar para "quando tiver um tempinho". Já reserve esse tempo na sua agenda, antes ou depois de cumprir o expediente no home office, por exemplo. Isso pode ser besteira, mas ajuda a manter o hábito de se exercitar. Comprometa-se com você mesmo, trace metas para que se sinta estimulado a cumprir os treinos da semana. Mas, se estiver virando obrigação experimente treinar em outro horário, às vezes a troca do horário deixa o compromisso mais leve.

- Prepare o espaço e você

Tendo o horário definido, arrume a casa e também se arrume para treinar. Ou seja, além de afastar móveis para ter um espaço adequado, vista-se como se fosse para a academia. Isso te dará mais conforto e até segurança no treino em casa, afinal, um tênis adequado ajuda a reduzir impactos, por exemplo.

- Playlist

Mude a música e se preciso o estímulo do treino: um dia um treino mais voltado para força, no outro um mais aeróbico.

- Acompanhe os resultados

Ver a evolução dos treinos é outra forma de se manter motivado. Diversos aplicativos fitness oferecem essa função. Além disso, uma sugestão de Vanessa é tirar fotos e acompanhar as mudanças nas imagens.

- Treine no mesmo horário que amigos

Uma boa ideia para deixar o treino mais animado é combinar o horário de treino algumas vezes com um ou mais amigos por aplicativo. Sempre é mais animador treinar com outras pessoas.

Para finalizar Vanessa reforça a importância de ter o apoio e acompanhamento de um educador físico capacitado, "com certeza ele vai encontrar uma maneira de tornar esse treino mais produtivo. Hoje existem opções para todos os bolsos", completa a especialista.