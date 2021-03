Uefa quer realizar final da Champions League com público em Istambul

Por Redação Blog do Esporte





Sem um total controle da pandemia do coronavírus e a vacinação ainda em ritmo lento, a Uefa pode estar causando uma dor de cabeça com a final da Champions League. Isso porque a entidade quer realizar a final da competição com público, no dia 29 de maio.

A situação fica ainda pior quando o presidente da entidade, Aleksander Ceferin, ameaça retirar as cidades que não aceitarem público na disputa da Eurocopa, que acontece nos meses de junho e julho.

De acordo com informações do ESPN FC, a Uefa acredita que o público poderá estar presente no Estádio Olímpico Ataturk, em Istambul. O local seria a final da edição passada da Champions, mas a pandemia mudou tudo. A entidade retomou o torneio a partir das quartas de final em sede única, em Lisboa, no mês de agosto de 2020. Istambul passou a ser a sede da final de 2021.

A Champions desta temporada já passou por algumas mudanças em relação a sede dos jogos. Este foi o caso de Atlético de Madrid x Chelsea, que uma das partidas ocorreu em Bucareste; Liverpool x RB Leipzig ocorreu em Budapeste e Manchester City x Borussia Gladbach também aconteceu em Budapeste. Segundo as informações, as quartas e semifinais ainda serão sem público, mas a Uefa acredita que haverá torcedores na final do torneio.

A Europa mantém o programa de vacinação e este é o otimismo da Uefa para colocar público no Estádio Olímpico Ataturk. A final da Champions de 2020, por exemplo, entre Bayern e PSG, foi sem público. São poucos os países que permitem torcedores no estádio, como é o caso da Rússia.

No momento, a informação ainda se mantem como especulação. Agora, a entidade foca no sorteio das quartas, que deve ocorrer nesta sexta-feira (19).