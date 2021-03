Vissotto tem atuação histórica com 36 pontos e leva Campinas de volta à semifinal da Superliga

(Foto: Wander Roberto/Inovafoto/CBV)





Campinas foi reconduzido às semifinais da Superliga masculina de vôlei pelas mãos de Leandro Vissotto. Com 36 pontos do oposto nesta terça-feira, o time paulista venceu Uberlândia pela segunda vez por 3 sets 2 na série melhor de três, agora fora de casa, e voltou a ficar entre os quatro melhores depois de três edições.

Dos 19 pontos do Campinas no tie-break, Vissotto fez 12, incluindo o ataque final que carimbou a vaga. A atuação histórica deixou o oposto perto de quebrar dois recordes: o da própria carreira (38) e do projeto campineiro (37), que também pertence a ele.

Diante da exibição de gala, Vissotto foi eleito o melhor em quadra, mas entregou o Troféu Viva Vôlei ao levantador González em retribuição aos passes açucarados que recebeu do argentino durante o jogo. Ao fim da partida, Vissotto fez questão de valorizar a superação de todo o time.

Campinas disputou a série contra Uberlândia com os desfalques de dois titulares: o líbero Bello (Covid-19) e o ponteiro Vaccari (torção no tornozelo). A expectativa é que a dupla esteja à disposição de Horácio Dileo para a próxima fase. A lista de baixas também inclui o oposto Angellus e o jovem central Otávio.

- Superamos muitas dificuldades. O Pedrinho, líbero, entrou no momento mais difícil da competição, o Uberlândia massacrou ele nos dois jogos, mas ele soube suportar. Uberlândia também está de parabéns, vendeu caro. Agora é esperar, recuperar a rapaziada. Precisamos de todo mundo.

A última classificação do Campinas para as semifinais tinha sido na temporada 2016/2017, quando caiu para o Cruzeiro.

Depois, ficou nas quartas de final em 2017/2018 e 2018/2019, enquanto que a temporada passada foi encerrada ainda durante a primeira fase por conta da pandemia do coronavírus. Campinas já foi vice-campeão da Superliga em 2015/2016 - perdeu o título para o Cruzeiro.

Agora, o time espera o vencedor do duelo entre Taubaté e Montes Claros (Taubaté lidera a série por 1 a 0) e também a definição sobre a sequência da disputa.

Devido às medidas restritivas no combate ao avanço da Covid-19, que também envolvem atividades esportivas em diversos estados, como São Paulo, por exemplo, até 30 de março, existe a possibilidade de as fases finais da Superliga serem disputadas no "formato bolha", em Saquarema, no Centro de Treinamento da CBV.

Globo Esporte