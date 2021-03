Vôlei Ribeirão encerra campanha na Superliga com derrota e é rebaixado

Por Redação Blog do Esporte





Jogando fora de casa, o Vôlei Ribeirão foi novamente derrotado na Superliga masculina por 3 sets a 0 para o Blumenau e confirma o rebaixamento para a segunda divisão da competição nacional.

As parciais do time catarinense foram de 25 a 16, 25 a 17 e 25 a 16. O oposto do Blumenau, Franco Paese, fez 12 pontos, assim como o ponto do Ribeirão, André Luiz.

Com isso, o Blumenau ficou na quinta colocação, com 11 vitórias e 11 empates, e vai enfrentar o Minas, quarto colocado, na disputa dos playoffs da competição. Ribeirão terminou na lanterna da competição, com três vitórias em 22 jogos, e agora vai disputar a Superliga B.