Vôlei Taubaté vence o América-MG e vai à semifinal da Superliga

(Foto: Alex Sezko)





O Vôlei Taubaté está na semifinal da Superliga Masculina. A equipe do Vale do Paraíba venceu o América-MG por 3 sets a 0 no jogo decisivo do confronto neste domingo, 21, e fechou a série diante dos mineiros. Felipe Roque foi eleito o melhor em quadra.

Com a vitória, com parciais 25-18/25-21/25-21, o Taubaté avança para enfrentar o Campinas na semifinal. O duelo será uma reedição da final do Campeonato Paulista de 2020, em que o time de Campinas levou a melhor. A disputa deve ser realizada em uma bolha em Saquarema.

O jogo deste domingo era decisivo na série entre Taubaté e América-MG, que estavam empatados em 1 a 1 na disputa em melhor de três. E a equipe paulista, mesmo fora de casa por causa das restrições impostas pela pandemia de Covid-19, se impôs e venceu o jogo e a série.

Na primeira partida do confronto, o Taubaté saiu em vantagem após vencer por 3 sets a 0. Apesar disso, viu os mineiros empatarem a série em um jogo muito disputado e de grande recuperação do América. Após chegar a perder por 2 a 0, os mineiros reagiram e venceram o jogo por 3 sets a 2, o que legou a série para o jogo decisivo deste domingo.

O jogo

O Taubaté começou o jogo com muita intensidade e chegou a abrir 4 a 0 no placar. Apesar do América conseguir equilibrar as ações, o Taubaté sempre se manteve à frente no placar e com boa distância para os mineiros e fechou o primeiro set em 25 a 18.

No 2° set, os mineiros apostaram em uma defesa muito forte e ficou em vantagem por boa parte do período. Os mineiros assumiram a frente do placar e chegaram a abrir quatro pontos de vantagem, mas viu o Taubaté reagir e virar o jogo na reta final do set. O Taubaté fechou o set em 25 a 21.

No último set, as duas equipes trocaram pontos até a reta final do período, mas o Taubaté se impôs com a força do elenco e arrancou na reta final para abrir vantagem e fechar o set e o jogo em 25 a 21.

Semifinais

As semifinais da Superliga estão definidas:

Itapetininga x Minas

Taubaté x Campinas

Os duelos serão disputados em uma bolha no Centro de Desenvolvimento de Voleibol, em Saquarema. Primeiro serão realizadas as fases finais da Superliga feminina, a partir de sexta-feira, 26. Após o término da disputa no feminino, serão realizados os jogos da Superliga masculina.

A semifinal ficou marcada para os dias 7, 10 e 12 de abril – se necessário um terceiro jogo. A disputa pelo título será nos dias 14 e 16 de abril. Se preciso, o terceiro e decisivo duelo será no dia 18 de abril.

Globo Esporte