Alison dos Santos, o "Pio", obtém a melhor marca do mundo em 2021 nos 400m com barreiras

Considerado a maior revelação do atletismo brasileiro nos últimos anos, o paulista Alison Brendom Alves dos Santos, o "Pio", obteve, neste sábado, a melhor marca do mundo em 2021 nos 400m com barreiras. O tempo de 48s15, o melhor da carreira de Alison, foi conseguido no Torneio Drake Relays, disputado em Des Moines, nos Estados Unidos.

A marca também representa o novo recorde sub23 brasileiro nos 400m com barreiras. Até o presente momento, o recordista era Everson da Silva Teixeira, com 48s28, obtido na final da prova dos Jogos Olímpicos de Atlanta-1996. Alison já havia igualado essa marca no Campeonato Mundial de Doha em 2019.

Qualificado para a Olimpíada de Tóquio, Alison participa do Camping Internacional de Treinamento e Competições em Chula Vista, na Califórnia. Na terça, ele embarca para a Polônia juntamente com outros atletas que estão nos Estados Unidos. Pio integrará o 4x400m misto no Campeonato Mundial de Revezamentos da Silésia, que será disputado no fim de semana.

Atualmente com 20 anos – completará 21 no dia 3 de junho -, o atleta nascido na cidade de São Joaquim da Barra vem conseguindo resultados muito expressivos desde a categoria juvenil. Em 2019, Pio foi finalista do Mundial de Atletismo de Doha. No mesmo ano, ele conquistou o ouro do Sul-Americano de Lima, dos Jogos Pan-Americanos de Lima e na Universíade de Nápoles.

Por causa da pandemia, Alison não disputou nenhuma competição em 2020. O tempo parado, porém, não o atrapalhou e ele voltou muito bem em 2021. O paulista já havia corrido os 400 m com barreiras em 49s56, no dia 10 de abril, em Azusa, e os 400 m rasos em 45s78, no dia 4 de abril, em Chula Vista.

O recorde pessoal anterior de Alison era justamente 48s28, obtidos com a sétima colocação em Doha. Com os 48s15 deste sábado, ele passa a ter a terceira melhor marca da história na América do Sul e a segunda do Brasil, atrás somente dos 48s04 de Eronilde Araújo, obtidos em Nice, na França, em 12 de julho de 1995.

