Athletico espera até terça-feira para fechar contrato com atacante Matheus Babi

O Athletico aguarda até terça-feira, o desfecho da negociação com o atacante Matheus Babi. Segundo informações apuradas pelo ge, entre Athletico, Serra Macaense e jogador já está tudo certo para a compra de 70% dos direitos econômicos do atacante, por R$ 9 milhões.

O Furacão também se comprometeu a pagar R$ 3 milhões à vista ao Botafogo. A discussão estava entre os 30% restantes. O Serra quer ficar com todo o percentual. O Botafogo tinha a intenção de, pelo menos, ter 5%.

A conclusão da negociação coloca ponto final em mais de um mês de conversas com o jogador. O Athletico venceu a concorrência com o Fluminense, que também apresentou proposta, mas os detalhes entre as partes acabaram deixando tudo em ritmo lento.

O presidente do Athletico, Mario Celso Petraglia chegou a se irritar com o andamento. Mas disse nesta segunda, que a expectativa do acerto entre todas as partes está próxima.

O atacante foi indicado pelo diretor técnico Paulo Autuori e está animado com o projeto que o Athletico está oferecendo.

