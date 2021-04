Atletas serão testados todos os dias nas Olimpíadas, diz agência

(Foto: Stanislav Kogiku/SOPA Images)





Os atletas que estiverem nas Olimpíadas de Tóquio passarão por testes diários de Covid-19. É o que diz a agência Kyodo News, uma das maiores do Japão, que afirma que os testes serão de saliva. Até o momento, os organizadores das Olimpíadas e o Governo japonês apresentaram diretrizes que cada atleta será testado a cada quatro dias. O teste de saliva é visto como menos invasivo do que os feitos no nariz e garganta.

O surgimento de mais variantes transmissíveis fizeram, segundo a agência, os organizadores aumentarem os testes. O novo protocolo seria incluído em uma edição do Manual de Tóquio 2020, que será lançado pelos organizadores na próxima semana.

Em discurso no mês passado, o presidente do Tóquio 2020, Seiko Hashimoto, revelou que o presidente do Comitê Olímpico Internacional, Thomas Bach, pediu aos organizadores que implementassem um protocolo de teste mais rígido para combater o vírus.

Os casos de Covid-19 estão aumentando no Japão, com uma média de 4.300 novos casos, número próximo ao que se via no início do ano, quando o Governo decretou um estado de emergência. As mortes estão na média de 37 por dia.

As Olimpíadas de Tóquio estão marcadas para o dia 23 de julho, e os Comitês Olímpico e Organizador e os Governos do Japão e de Tóquio seguem reiterando, quase que diariamente, que o evento irá sim acontecer na data estipulada.

Globo Esporte