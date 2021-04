Axalta é nova parceira da Stock Car

(Foto: Duda Bairros/Stock Car)





Líder mundial em revestimentos líquidos e em pó, a Axalta foi anunciada hoje (5) como nova parceira técnica da Stock Car Pro Series, principal categoria do automobilismo da América Latina. A partir de sua planta em Guarulhos (SP), a nova patrocinadora fornecerá todas as tintas utilizadas pelas equipes da categoria, ampliando a política da Stock Car de firmar parcerias que reduzam os custos dos competidores.

Após entender as necessidades dos times da Stock Car, que constantemente repintam peças e até carros inteiros nas câmaras instaladas em suas sedes, os especialistas do laboratório da Axalta optaram pelo fornecimento da linha de tintas Duxone®, devido à sua grande oferta de pigmentos e ferramentas de ajuste de cor.

Soluções técnicas

“A paleta de cores das equipes da Stock Car possui centenas de variações e é fato que os times enfrentam dificuldade para encontrar a combinação de pigmentos correta e dentro dos prazos enxutos do mundo das competições”, diz Fernando Julianelli, CEO da Vicar, promotora da Stock Car, Stock Light e Turismo Nacional. “Essa parceria técnica com a Axalta vai solucionar a questão com a vantagem de trazer para o nosso ambiente produtos com a melhor tecnologia do mercado. Claro, há ainda o benefício muito bem-vindo do fornecimento gratuito dos produtos para as equipes – o que, em um momento como o atual, é uma ótima notícia para todo mundo”, destacou Julianelli.

“Na Axalta, estamos todos orgulhosos de nos unir à Stock Car e de nos tornarmos o fornecedor oficial de tintas de uma categoria automobilística tão importante. Estamos animados para ver as nossas cores e revestimentos nas pistas”, destaca Mateus Aquino, presidente da Axalta Brasil. Além de se tornar fornecedora oficial da categoria, a Axalta continuará patrocinando Gabriel Casagrande, que chegou à final de 2020 como um dos candidatos ao título.