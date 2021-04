Bayern de Munique anuncia Julian Nagelsmann como novo técnico para a próxima temporada

Por Redação Blog do Esporte





O Bayern de Munique anunciou nesta terça-feira (27) a contração do técnico Julian Nagelsmann, do RB Leipzig, para a próxima temporada. O técnico de apenas 33 anos assinou contrato até 2026 e assume o comando do clube bávaro no dia 1º de julho.

O Bayern não divulgou a multa de Nagelsmann, mas a imprensa alemã especula que o Leipzig tenha recebido 25 milhões de euros (R$ 165 milhões) pata liberar o treinador.

Nagelsmann chegará para assumir o lugar de Hansi Flick, que é o nome mais cotado para assumir a seleção da Alemanha após a Eurocopa, uma vez que Joachim Low anunciou que deixará o cargo após o torneio. Flick está no Bayern desde novembro de 2019.

“Julian Nagelsmann representa uma nova geração de treinadores. Apesar da pouca idade, ele tem uma carreira impressionante. Estamos convencidos de que, com Julian Nagelsmann, vamos construir sobre os grandes sucessos dos últimos anos”, disse Herbert Hainer, presidente do Bayern de Munique.

Julian Nagelsmann começou sua carreira de treinador no Hoffenheim em 2016, com 28 anos. Ele foi o técnico mais jovem da história da Bundesliga e conduziu o clube de uma posição na zona de rebaixamento para uma vaga na Liga dos Campeões.

Após três temporadas completas, foi anunciado pelo RB Leipzig. Esteve na campanha histórica do clube na Liga dos Campeões na temporada 2019/20, quando foi eliminado na semifinal pelo PSG.

Ainda nesta atual temporada, tem a difícil missão de levar o Leipzig a liderança da Bundesliga, faltando três jogadas para o fim do campeonato. Precisa vencer os últimos confrontos e torcer para derrota do Bayern nas três partidas.