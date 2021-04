Bayern de Munique se posiciona contra a Superliga Europeia

Por Redação Blog do Esporte





O Bayern de Munique se posicionou contra a criação da Superliga Europeia, em comunicado oficial publicado em seu site nesta terça-feira (20). A equipe se mostra a favor da disputa da Liga dos Campeões, onde foi campeão na temporada passada em cima do PSG.

Confira o comunicado oficial:

O FC Bayern München tem uma posição clara sobre a questão da Super League. “Nossos membros e fãs rejeitam uma Super League”, disse o presidente Herbert Hainer. “Como FC Bayern, é nosso desejo e nosso objetivo que os clubes europeus vivam a competição maravilhosa e emocionante que é a Liga dos Campeões, e a desenvolvam em conjunto com a UEFA. O FC Bayern diz não à Super League.”

O CEO Karl-Heinz Rummenigge reforçou: “Em nome do conselho, gostaria de deixar bem claro que o FC Bayern não participará da Super League. O FC Bayern é solidário com a Bundesliga. Sempre foi e é um grande prazer para nós poder jogar e representar a Alemanha na Champions League. Todos nos lembramos com carinho da nossa vitória na Champions League 2020 em Lisboa - não se esquece de um momento tão alegre. Para o FC Bayern, a Champions League é a melhor competição de clubes do mundo.”

Em um outro comunicado, publicado nessa segunda-feira (19), o CEO do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge foi enfático ao dizer que o clube não foi consultado sobre a criação da Superliga.

"O FC Bayern não esteve envolvido nos planos para a criação de uma Super League. Estamos convencidos de que a atual estrutura do futebol garante uma base confiável. O FC Bayern saúda as reformas da Liga dos Campeões porque acreditamos que são o passo certo para levar para o desenvolvimento do futebol europeu. A fase de grupos modificada vai contribuir para um aumento da emoção e da experiência emocional na competição."

"Não acredito que a Super League resolverá os problemas financeiros dos clubes europeus que surgiram como resultado da pandemia do coronavírus. Pelo contrário, todos os clubes da Europa devem trabalhar em solidariedade para garantir que a estrutura de custos, especialmente os salários dos jogadores e agentes." taxas, são alinhadas com as receitas, para tornar todo o futebol europeu mais racional.”