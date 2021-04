Benfica perde para o Gil Vicente e encerra melhor sequência de vitórias com Jorge Jesus

Vindo de uma sequência importante de vitórias na temporada, o Benfica voltou a tropeçar neste sábado. A equipe comandada por Jorge Jesus foi derrotada por 2 a 1, em casa, pelo Gil Vicente, na 27ª rodada do Campeonato Português. Léautey abriu o placar para os visitantes, e o brasileiro Lourency fez o segundo gol na reta final. Vitor Carvalho, contra, diminuiu a diferença.

A derrota faz com que a desvantagem do Benfica para o líder Sporting chegue a 12 pontos na tabela da liga portuguesa, na qual os Encarnados estão na terceira colocação, com 57 pontos. A equipe comandada pelo Míster tem alerta ligado na disputa por uma vaga na próxima Liga dos Campeões, já que o Braga está em quarto e soma 55 pontos, após empatar com o Rio Ave. Os três primeiros colocados vão à Champions 2021/22.

O Benfica vinha embalado por uma série de sete vitórias na temporada, a melhor sequência da equipe nesta segunda passagem de Jorge Jesus no comando. Porém, o gol de Léautey aos 35 minutos do primeiro tempo complicou a missão para o time de Lisboa, que jogava em casa.

Na etapa final, o Benfica foi ao ataque buscando a virada, mas acabou levando mais um gol a 10 minutos do fim, com o brasileiro Lourency aproveitando bobeira do goleiro Helton Leite. Vitor Carvalho fez um gol contra logo depois, após tentativa de corte do goleiro Dênis, mas o GIl Vicente conseguiu segurar a vantagem nos minutos finais.

Globo Esporte