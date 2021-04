Bernardinho será o novo técnico da seleção de vôlei da França

Por Nicholas Araujo

Redação Blog do Esporte





A Federação Francesa de Voleibol (FFVolley) anunciou nesta segunda-feira (12) que Bernardinho, multicampeão com a seleção brasileira de vôlei, assumirá o comando técnico da seleção francesa masculina da modalidade. Bernardinho assume o comando após as Olimpíadas de Tóquio, com o objetivo de classificar a seleção da França para os Jogos de Paris-2024.

O comunicado oficial veio após o jornal francês L’Equipe anunciar que o brasileiro era o mais cotado para assumir o comando da seleção no lugar de Laurent Tillie, que sai após os Jogos de Tóquio.

Bernardinho tem um histórico vitorioso no comando da seleção masculina de vôlei do Brasil, conquistando os ouros de Atenas 2004 e Rio 2016. Bernardo Rezende continua como técnico do Sesc Flamengo, no Rio de Janeiro.

O presidente da FFVolley, Erci Tanguy, comemorou o acordo e disse que o projeto da França deixou Bernardinho encantado.

"Ficamos muito felizes que Bernardinho aceitou nossa proposta. A sua enorme história é a prova do nosso desejo de ver a equipa francesa continuar a evoluir ao mais alto nível e ambicionar pódios. Estamos convictos de que, com a sua experiência e os seus elevados padrões, saberá ajudar a lançar esta Olimpíada, que é particularmente importante para nós, tendo os Jogos Paris 2024 em vista", disse Tanguy.

O diretor técnico nacional da seleção, Axelle Guiguet, também comemorou o acerto.

"A chegada de Bernardo Rezende é uma ótima notícia para o voleibol francês, que se aproxima da próxima Olimpíada com a maior das ambições. Recrutar o melhor recorde mundial como treinador era óbvio em vista dos nossos objetivos (a medalha de ouro nas Olimpíadas de Paris em 2024). E é para nós uma grande satisfação que esta mensagem tenha sido bem recebida e aceitada pela Agência Nacional do Desporto e pelo seu diretor, Claude Onesta, a quem agradecemos o apoio ao nosso projeto".

Bernardinho também falou do acerto no comunicado oficial.

"Esta equipe tem potencial e gostaria de destacar o trabalho admirável que Laurent Tillie tem feito com os seus jogadores ao longo dos últimos nove anos. Quero continuar este trabalho, ultrapassar os limites e as capacidades de cada um, continuar a fazê-los crescer como atletas e como seres humanos. É uma etapa necessária. Mas, por enquanto, só pode haver um objetivo: as Olimpíadas de Tóquio. Então, vou deixar Laurent, sua equipe e seus jogadores trabalharem para ter o melhor desempenho em Tóquio. Eles têm a capacidade e o talento".

O primeiro grande desafio de Bernardinho na França será o campeonato Europeu entre os dias 1º e 19 de setembro. O campeonato será disputado na Polônia, República Tcheca, Estônia e Finlândia.