Botafogo-SP age rápido e contrata Argel Fuchs para cargo de técnico

O Botafogo-SP agiu rápido e, horas depois de comunicar a saída do técnico Alexandre Gallo, anunciou nest quinta-feira Argel Fuchs como novo comandante. O técnico deve ser apresentado nesta sexta-feira à tarde.

Não foi informado a duração do contrato, mas ele terá a difícil missão de comandar o time que está na lanterna do Paulistão, com um ponto e oito gols sofridos. Gallo, contratado no dia 29 de janeiro, comandou o time por três quatro partidas oficiais, com um empate e três derrotas, uma delas por 5 a 0 sobre a Ferroviária.

Em 2011, Argel esteve à frente do Botafogo justamente para substituir outro técnico que havia sido demitido após quatro jogos, Fernando Diniz, que estava começando a carreira na casamata. Ao assumir o time, Argel conseguiu terminar o Paulistão com o Bota na 13ª colocação, escapando da degola que, na época, vitimava três times.

Argel foi campeão catarinense pelo Figueirense, em 2015, gaúcho pelo Internacional no ano seguinte. Foi nesta época que, antes de um clássico contra o Grêmio, vazou um áudio de uma preleção dele dizendo que seus comandados iriam "passar o trator" no rival. O Tricolor venceu o confronto e os atletas postaram um vídeo nas redes ironizando a fala.

Conquistou, ainda em 2016, a Recopa gaúcha em final contra o São José-RS, um dos primeiros times que comandou na carreira como treinador, em 2010. Ainda foi campeão baiano com o Vitória, em 2017. Ainda comandou Ceará, Guarani, CSA-AL, Red Bull-Bragantino, Joinville, Caxias, Avaí, portuguesa, Criciúma e Goiás.

O Botafogo se prepara para enfrentar o Ituano, no estádio Novelli Júnior, em Itu, pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Contudo, a data do confronto é incerta, pois o futebol em São Paulo está paralisado por determinação do Governo do Estado para conter a nova onda de contaminação da Covid-19.

