Brooklyn Nets bate o Toronto com brilho de coadjuvantes

(Foto: Julio Aguilar/Getty Images)





O Brooklyn Nets deu mais um importante passo para garantir o primeiro lugar do Leste ao fim da temporada regular. Na noite desta terça-feira, apesar de altos e baixos, o time bateu o Toronto Raptors fora de casa, por 116 a 103, sem precisar do brilho de suas estrelas. Kyrie Irving fez apenas nove pontos, Kevin Durant anotou 17, e ambos aplaudiram Jeff Green, cestinha do time, com 22. James Harden continua a recuperação de lesão na coxa. O Toronto ainda sofre para conquistar uma vaga na repescagem (play-in).

Destaques: Kyle Lowry (24 pontos e 6 assistências) e OG Anunoby (21 pontos, 6 rebotes e 6 assistências) pelos Raptors; Jeff Green (22 pontos e 8 rebotes) e Kevin Durant (17 pontos e 10 rebotes) pelos Nets.

O Brooklyn Nets garantiu oficialmente um lugar nos playoffs pela terceira temporada seguida.

O Toronto começou o jogo com bela movimentação de bola. Foram oito assistências no primeiro quarto. A vantagem chegou a ser de oito pontos, mas o segundo quarto começou com 28 a 26 a favor da franquia canadense.

No segundo período, os Raptors abriram sete, mas logo viram Brooklyn virar e alcançar oito pontos de vantagem, com Blake Griffin e Jeff Green no domínio das ações.

As estrelas estiveram apagadas no primeiro tempo. Irving, Durant, VanVleet e Siakam, nenhum passou dos oito pontos anotados.

A terceira parcial foi uma montanha-russa. Brooklyn chegou a abrir dez, mas uma sequência de 17-4 levou o Toronto ao último quarto com três pontos na frente.

No fim, a força dos coadjuvantes garantiu a vitória na última parcial. Sete dos oito jogadores do Brooklyn que estiveram em quadra anotaram, ao menos, 10 pontos. A exceção foi Kyrie Irving.

“Muitos de nós tivemos que aparecer mais com as lesões dos companheiros, e foi isso que fizemos. Eu continuo me divertindo em quadra. Precisamos continuar melhorando como time para ter um longo caminho nos playoffs”, disse Jeff Green ao fim da partida.

O Toronto atua como mandante nesta temporada em Tampa, na Flórida, por conta das restrições de viagens entre EUA e Canadá.

Os Raptors vinham de cinco vitórias em seis jogos. Eles ganharam as duas primeiras partidas contra o Brooklyn na temporada.

Restam dez jogos para cada time na temporada regular.

Kevin Durant fez apenas seu 26º jogo na temporada, dos 62 do Brooklyn Nets.

Toronto sentiu o cansaço de atuar pela segunda vez em dois dias. Na noite de segunda-feira, o adversário foi o Cleveland Cavaliers, também em casa, com vitória para os Raptors. Os Nets jogaram pela última vez no domingo, na vitória contra o Phoenix em Nova York.

Campanhas

Raptors: 26-35, em 12º do Leste

Nets: 41-20, em 1º do Leste



Celtics são surpreendidos pelo Thunder

O OKC Thunder vinha de 14 derrotas seguidas e não tem mais nenhum compromisso com a vitória, por conta da ordem do draft. Ainda assim, o Boston Celtics conseguiu perder em casa, por 119 a 115, e dar um passo atrás na luta por vaga nos playoffs. Jaylen Brown foi o cestinha da partida, com 39 pontos, mas não foi suficiente. Lu Dort anotou 24, e Darius Bazley fez 21 por OKC. O Boston não contou com Jayson Taytum, Kemba Walker e Robert Williams para o duelo.

Campanhas

Celtics: 32-30, em 6º no Leste

Thunder: 21-41, em 13º no Oeste





Giannis fica perto de triplo duplo, e Milwaukee bate os Hornets

Nos últimos 18 jogos, o Milwaukee Bucks ganhou nove e perdeu nove. A inconsistência impede o time de disputar as duas primeiras posições do Leste com Brooklyn e Philadelphia. Mas, nesta terça-feira, a equipe jogou para o gasto e venceu o Charlotte Hornets por 114 a 104, fora de casa. Giannis Antetokounmpo anotou 29 pontos, 12 rebotes e 8 assistências. Brook Lopez fez 22 pontos e os Bucks jamais olharam para trás. Devonte Graham anotou 25 e Miles Bridges, 21, pelos Hornets.

Campanhas

Hornets: 30-31, em 8º do Leste

Bucks: 38-23, em 3º do Leste





Portland atropela no terceiro quarto e bate os Pacers

Com uma terceira parcial de 40 a 16, o Portland Trail Blazers venceu o Indiana Pacers, fora de casa, por 133 a 112, no primeiro triunfo após cinco derrotas. A luta de Damian Lillard e companhia continua a ser alcançar o sexto lugar no Oeste, para não ter a necessidade de jogar o play-in. Lillard anotou 23 pontos, mas não foi o cestinha do time. Anfernee Simons fez 27, com nove bolas de três pontos nas nove primeiras tentativas. Ele liderou a equipe, que teve sete jogadores com duplos dígitos. Pelos Pacers, Oshae Brissett fez 18 pontos, 10 rebotes e cinco tocos. Malcolm Brogdon (18) e CarisLeVert (16) não brilharam como de costume.

Campanhas

Pacers: 29-32, em 9º do Leste

Blazers: 33-28, em 7º do Oeste





Globo Esporte