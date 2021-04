Brooklyn Nets domina o Charlotte Hornets em estreia de LaMarcus Aldridge

(Foto: Sarah Stier/Getty Images)





Na estreia do pivô LaMarcus Aldridge, o Brooklyn Nets não deu a menor chance ao Charlotte Hornets e venceu com autoridade por 111 a 89. O camisa 21 teve boa atuação, mas o grande destaque da partida foi o ala Jeff Green, com 21 pontos e 8 rebotes.

Brooklyn engatou o quarto triunfo consecutivo e segue como primeiro colocado da Conferência Leste, com 34 vitórias, seguido de perto pelo Philadelphia 76ers, que tem 33. Em 4º no Leste, Charlotte vê o Miami Heat encostando, mas ainda tem vantagem.

Agora, o Brooklyn Nets pega o avião para ir até Chicago, onde enfrenta os Bulls neste domingo às 15h. Quem também vai viajar é o Charlotte Hornets, que sai direto de Nova York para Indianapolis, onde encara o Indiana Pacers nesta sexta-feira, às 21h.

Brooklyn tratorando

Na estreia de LaMarcus Aldridge, foi Jeff Green que começou a partida assumindo o protagonismo em Brooklyn. Durante todo o primeiro quarto, o ala mostrou atenção, para recuperar os rebotes, cinco só nos primeiros 12 minutos, e precisão na hora de finalizar os ataques, sendo responsável por 12 pontos.

O líder do Leste não deu a mínima possibilidade para os visitantes, desde o primeiro momento jogando um basquete muito intenso tanto no ataque quando na defesa, os Nets chegaram a ter 29 pontos de vantagem ainda no terceiro quarto.

Charlotte até ensaiou uma resposta, mas o melhor que conseguiu foi levar uma desvantagem de "apenas" 20 pontos para os vestiários e tentar acertar a casa.

Domínio e vitória

Os ajustes do técnico James Borrego, do Charlotte Hornets, no intervalo não fizeram grande efeito no time visitante. Kyrie Irving e Jeff Green voltaram no terceiro quarto com a mão tão quente quanto no primeiro tempo e a diferença só cresceu, chegando até 32 pontos ainda na etapa de volta.

Ficou guardado para a última etapa o melhor momento dos Hornets no confronto. Com os Nets demonstrando certa acomodação, o time visitante conseguiu iniciar bem a etapa, tirou 9 pontos de diferença, ficando "somente" 18 atrás.

Mas a reação não foi o suficiente, os últimos minutos foram de tranquilidade para os donos da casa, que só administraram a vantagem para garantir o 34º triunfo da temporada: 111 a 89.

Westbrook anota triplo-duplo, mas Pistons batem Wizards

Já virou hábito nos jogos do Washington Wizards: Russell Westbrook anotou outro triplo-duplo. Mas novamente isso não foi suficiente para Washington vencer. O Detroit Pistons arrancou o triunfo por 120 a 91.

Wizards: 12º no Leste.

Pistons: 15º no Leste.

76ers vencem e seguem na cola dos Nets

Dwigh Howard anotou duplo-duplo e ajudou o Philadelphia 76ers, que também contou com 27 pontos de Shake Milton, a vencer o Cleveland Cavaliers por 114 a 94. O time segue em segundo no Leste, atrás do Brooklyn Nets.

76ers: 2º no Leste.

Cavaliers: 13º no Leste.

Heat vence o Warriors e é 4º colocado no Leste

Sob o comando de Jimmy Butler, e com boas atuações de Bam Adebayo, Duncan Robinson e Tyler Herro, o Miami Heat venceu o Golden State Warriors por 116 a 109 e ultrapassou o Charlotte Hornets no Leste.

Heat: 4º no Leste.

Warriors: 10º no Oeste.

Orlando Magic bate o New Orleans Pelicans sem Zion

O Magic se aproveitou do desfalque de Zion Williamson para vencer o New Orleans Pelicans por 115 a 110. Wendell Carter Jr. foi o principal destaque do confronto, com 21 pontos e 12 rebotes.

Magic: 14º no Leste.

Pelicans: 12º no Oeste.

Capela e Trae comandam vítoria dos Hawks em prorrogação dupla

Atlanta Hawks e San Antonio Spurs protagonizaram um duelo épico na noite da NBA. Com direito a prorrogação dupla, a equipe de Atlanta venceu por 134 a 129 e empatou com o New York Knicks no limite da zona de playoffs do Leste.

Hawks: 7º no Leste.

Spurs: 8º no Oeste.





Globo Esporte