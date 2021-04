Campeonato Sul-Americano de atletismo é cancelado

(Foto: Wagner do Carmo/CBAt)





Principal competição na preparação para as Olimpíadas, o Campeonato Sul-Americano de Atletismo, que seria realizado entre os dias 14 e 16 de maio, em Buenos Aires, na Argentina, foi cancelado. A informação foi divulgada na noite de segunda-feira. Não há nenhuma data em que o torneio possa ser realizado, então neste momento a competição deste ano está suspensa.

O evento valeria para os atletas brasileiros e dos demais países da América do Sul obter índice para as Olimpíadas de Tóquio, que estão marcadas para o dia 23 de julho. Além disso, o evento também valia pontos para o ranking mundial, que também é classificatório para os Jogos.

Segundo o comunicado oficial da Confederação Sul-Americana de atletismo, o cancelamento aconteceu por conta do agravamento da situação sanitária na Argentina e as autoridades governamentais não autorizaram a realização do evento.

Globo Esporte