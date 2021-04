CBF confirma Supercopa do Brasil para o Mané Garrincha, neste domingo

O Mané Garrincha foi confirmado nesta segunda-feira como palco da Supercopa do Brasil. O confronto entre Flamengo e Palmeiras, atuais campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, respectivamente, ocorrerá neste domingo, às 11h.

Diferente do que havia sido cogitado pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, a partida não terá a presença de público. A ideia do chefe do executivo local era liberar cerca de 7500 lugares nas arquibancadas para profissionais de saúde que estejam na linha de frente do combate à pandemia da Covid-19 e que tivessem recebido as duas doses da vacina contra a doença. Essa possibilidade, entretanto, foi descartada.

Será a segunda edição da Supercopa do Brasil a ser realizada em Brasília. No ano passado, o Flamengo bateu o Athletico-PR por 3 a 0 e ficou com o título da competição. Foi o último grande evento na capital federal antes do início da pandemia e, por isso, o maior estádio do DF recebeu grande público.

O trio de arbitragem para a partida já está definido. Leandro Vuaden apita o jogo, auxiliado por Rafael da Silva Alves e Jorge Eduardo Bernardi. O quarto árbitro será o brasiliense Sávio Sampaio.

Globo Esporte