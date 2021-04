Chefe da Mercedes diz que Bottas está dando passos para trás na F1

(Foto: Hasan Bratic/picture alliance via Getty Images)









Depois de uma atuação discreta e um terceiro lugar no Bahrein, Valtteri Bottas teve um fim de semana para esquecer no GP da Emilia-Romagna neste domingo, quando uma forte batida com George Russell, da Williams, provocou sua retirada da prova. Chefe do finlandês na Mercedes, Toto Wolff evitou apontar culpados para o incidente que viu como "lance de corrida", mas acredita que o desfecho em Imola mostra que o piloto está regredindo na Fórmula 1.

- Imola foi um momento muito delicado. Não tenho certeza de quem foi o culpado pelo incidente, mas a corrida não foi boa para ele (Bottas). Ele está dando passos para trás; não foi rápido neste momento, embora George também estivesse um pouco agressivo na pista molhada.

O choque se deu pouco depois da metade da corrida, na 33ª volta, quando a dupla brigava pelo nono lugar. Russell, potencial substituto do finlandês na Mercedes, preparava-se para ultrapassar o rival na reta, mas uma ligeira movimentação de Bottas para o lado direito fez o britânico desviar pela grama molhada, rodar e arrastar os dois para fora da pista.

A batida não foi a única dificuldade enfrentada por Bottas em Imola; largando apenas em oitavo, o finlandês lutou para fugir do tráfego na pista e, voltas antes do incidente, havia ganhado somente duas posições, caindo para nono antes de se chocar com Russell enquanto Lewis Hamilton, seu companheiro na Mercedes, brigava com Max Verstappen pela liderança.

Russell e Bottas se estranharam logo após o incidente; o finlandês respondeu com um dedo do meio o "tapinha" no capacete que recebeu do rival.

Com o fim da corrida, vencida por Verstappen, a dupla também trocou acusações sobre a responsabilidade da batida, que foi julgada como um incidente normal pela direção de prova, visão que Toto Wolff compartilha:

- A reação de Russell foi exagerada, mas para mim, foi um incidente de corrida, porque se você olhar para os pontos de vista deles, os dois estão errados. Eu não sei mais o que dizer.

Bottas, assim como Russell, abandonaram a corrida e não pontuaram em Imola. Já Lewis Hamilton conseguiu se recuperar após escapar da pista e subiu da nona para a segunda colocação na prova, garantindo a liderança do campeonato com apenas um ponto de vantagem sobre Verstappen.

Globo Esporte