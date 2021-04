Chelsea deve deixar a Superliga, segundo imprensa inglesa

Por Redação Blog do Esporte





Vários veículos de imprensa da Inglaterra já dão como certa a saída do Chelsea da Superliga Europeia. As informações foram publicadas pela rede “BBC”, o jornal “The Times” e o site “The Athletic”.

De acordo com o que foi veiculado, o clube está preparando a papelada para dar um passo atrás e desistir de particular da Superliga e de se juntar com os outros 11 clubes do continente.

Cerca de mil torcedores dos Blues foram até o Estádio Stamford Bridge protestar contra a participação da equipe na nova competição. A equipe entra em campo hoje às 16h (horário de Brasília) contra o Brighton, pelo Campeonato Inglês.

A Superliga vem sendo criticada por jogadores, torcedores, clubes não-participantes, ligas e as principais entidades à frente do futebol, desde as ligas nacionais, como Premier League, até Uefa e Fifa.