Chelsea vence o West Ham e se mantém no G-4 do Campeonato Inglês

O atacante alemão Timo Werner voltou a marcar após mais de dois meses e garantiu a vitória do Chelsea por 1 a 0 sobre o West Ham, fora de casa, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês. O triunfo contra um rival direto pelo G-4 manteve os Blues na quarta colocação da Premier League.

Na próxima terça-feira, o Chelsea vai enfrentar o Real Madrid, na Espanha, no jogo de ida da semifinal da Liga dos Campeões.

O Chelsea, que chegou empatado com o West Ham na tabela do Inglês, subiu para 58 pontos e tem muito a comemorar na rodada. Além de abrir três pontos sobre o quinto colocado, também celebra o tropeço do Liverpool, que sofreu o empate do Newcastle nos acréscimos e ficou em sexto, com 54.

Sem marcar desde 15 de fevereiro, contra o Newcastle, Werner foi o protagonista do clássico londrino neste sábado. Aos 43 minutos do primeiro tempo, ele completou na pequena área o cruzamento da esquerda de Chilwell.

No segundo, o alemão teve a chance de ampliar aproveitando rebote do goleiro Fabianski, mas chutou para fora na pequena área. Logo depois, o West Ham ficou com um a menos após a expulsão do zagueiro paraguaio Fabián Balbuena, ex-Corinthians, aos 36 minutos.

Globo Esporte