COB corta cem pessoas da delegação das Olimpíadas; atletas e técnicos não são atingidos

O Comitê Olímpico do Brasil (COB) anunciou, neste sábado, que cancelou três programas previstos para as Olimpíadas de Tóquio: Embaixadores, Vivência Olímpica e Família Olímpica, por conta do momento da pandemia do novo coronavírus. Assim, o contingente de enviados ao Japão deve diminuir em 100 pessoas. Importante lembrar que isso não altera em nada a quantidade de atletas brasileiros que irão disputar as Olimpíadas.

Os programas Embaixadores e Vivência Olímpica levariam ao Japão ex-atletas olímpicos e jovens atletas. Já o Família Olímpica levaria os presidentes das confederações esportivas para acompanharem suas modalidades. A medida gerará uma redução de pelo menos 100 brasileiros na delegação.

O COB também anunciou a diminuição da presença de diretores da entidade. Além dos integrantes da Missão, representarão o COB apenas o presidente, Paulo Wanderley, e o CEO, Rogério Sampaio.

Globo Esporte