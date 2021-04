Com 100% de aproveitamento pelo Remo, Renan Oliveira celebra vitória no seu primeiro Re-Pa

(Foto: Samara Miranda/Ascom Remo)





De volta ao Brasil após duas temporadas na Lituânia, Renan Oliveira viveu um momento especial no último domingo (4). O meia disputou o seu primeiro Re-Pa com a camisa do Remo, e pôde ajudar o Leão a vencer o Paysandu por 4 a 2, em partida do Campeonato Paraense.

“Muito feliz com essa vitória no meu primeiro clássico. A forma como aconteceu, fora de casa e com uma boa atuação da equipe, tornou tudo ainda mais especial. Agora é manter o foco para a sequência da temporada”, destacou o atleta.

Com o triunfo na Curuzu, Renan Oliveira manteve os 100% de aproveitamento pelo Remo. O jogador, que soma quatro vitórias em quatro partidas, valoriza o bom início no novo clube.

“Fui muito bem recebido por todos aqui no Remo, o que facilitou a minha adaptação. Espero seguir ajudando o time e vou trabalhar muito por isso. Vamos em busca de grandes coisas”, finalizou.

O Remo volta a campo nesta quinta-feira (8). A equipe recebe o Independente-PA, às 17h, pela quinta rodada do Campeonato Paraense.