Com aval de equipes, F1 confirma corridas classificatórias em 2021

Após acordo entre a Fórmula 1 e equipes, a categoria confirmou nesta segunda-feira que realizará, ainda nesta temporada, corridas classificatórias que vão substituir o atual formato de definição do grid de largada para as provas do domingo. A novidade será executada em três grandes prêmios, começando com o GP da Inglaterra em 18 de julho e tendo os GPs da Itália e do Brasil como outras prováveis opções.

Mudança mais radical no formato das etapas nos últimos anos, as provas classificatórias vão provocar uma reformulação em todo o fim de semana: a sexta-feira passará a contar com apenas um treino livre e a classificação com três segmentos para a corrida do sábado - antecipada por um segundo treino livre.

Os resultados da corrida classificatória, encurtada em um trajeto de 100 km com cerca de 30 minutos, vão definir as posições de largada para a prova principal, mantida no domingo. Não haverá cerimônia de pódio, mas o vencedor da prova do sábado receberá um troféu e três pontos extras; valendo dois para o segundo colocado e um para o terceiro.

Embora drástica, a mudança deve ser pontual, para manter a exclusividade da corrida do domingo. O objetivo da proposta é tornar todo o fim de semana atrativo para o público. O vencedor da prova classificatória será computado nas estatísticas das pole positions.

- Quando tornamos público que queríamos tentar essa corrida, os organizadores das etapas qualificadas para o teste tiveram muitos pedidos de ingressos. Este formato tem muitas vantagens; quanto menos tempo para treinos livres, mais ação na pista. Essa também é uma forma de atrair mais histórias e patrocinadores, afinal, quanto mais imprevisível, mais interessante é a corrida - justificou Stefano Domenicali, CEO da F1.

O principal entrave para o acordo entre a categoria e as equipes eram o fator financeiro; os times demandavam um subsídio para cobrir potenciais danos mecânicos que podem ser provocados por uma corrida extra no fim de semana, que teria sido fechado no valor de US$ 500 mil (ou R$ 2,7 milhões).

Outras mudanças

As classificações da sexta-feira passarão a permitir apenas o uso de pneus macios. Porém, os pilotos poderão utilizar qualquer composto na largada da corrida do domingo. Com a redução no número de sessões livres no fim de semana, a F1 decidiu que as equipes contarão com um set a menos de pneus.

Nas corridas classificatórias, os pit stops não serão obrigatórios. O DRS, por sua vez, poderá ser utilizado normalmente.

O formato das corridas classificatórias em detalhes

Sexta-feira

Primeiro treino livre, com 60 minutos de duração e dois jogos de pneus de escolha livre por parte das equipes.

Classificação na parte da tarde, com apenas cinco jogos de pneus macios disponíveis.

Sábado

Segundo treino livre, com 60 minutos de duração e a possibilidade de escolher um conjunto de pneus

Corrida classificatória, com 100 km de distância, e com a possibilidade dos times escolherem dois tipos de pneus

Domingo

Corrida de distância completa (cerca de 305 km) e uso dos dois jogos de pneus restantes