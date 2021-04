Com cesta no fim, São Paulo vence o San Lorenzo e está na semifinal da Champions League Américas

O São Paulo teve sangue frio e garra para vencer o San Lorenzo (ARG) na Final 8 da Champions League Américas. O time brasileiro esteve atrás do placar durante boa parte do jogo, mas conseguiu virar com um lance individual de Georginho nos últimos segundos do duelo e venceu por 78 a 75. A competição está sendo disputada no ginásio Alexis Arguello, em Manágua, na Nicarágua

O São Paulo aguarda agora o vencedor do jogo entre Flamengo e Caballos de Coclé (PAN) para saber seu adversário na semifinal, que será disputada neste domingo. A final e a decisão do terceiro lugar acontecem na terça-feira. O San Lorenzo volta para casa.

O jogo

O primeiro quarto começou com as duas equipes com difiuldades de furarem as defesas. O placar magro impedia que algum dos times disparasse no placar. Na cesta de três de Lucas Mariano, o São Paulo fez 18 a 14. Mas o San Lorenzo correu atrás e conseguiu levar fechar o quarto empatado em 21 a 21.

No segundo quarto, o San Lorenzo decidiu imprimir mais correria no jogo. A estratégia deu certo e a equipe argentina abriu 42 a 38 faltando 20 segundos para o fim do primeiro tempo. O time são paulino ainda tentou uma cesta de três no último segundo, mas não deu certo.

O São Paulo voltou mais concentrado para o início do segundo tempo e, com defesa forte, conseguiu travar o jogo do adversário. Com calma, foi virando o jogo e abriu 48 a 44 com Lucas Mariano. Foi uma boa sequência de 10 a 2. O San Lorenzo reagiu e conseguiu virar para 54 a 50, com bola de três de Vindoza. O São Paulo se recuperou do baque, voltou a jogar melhor, mas fechou atrás em 59 a 56.

No quarto decisivo, o São Paulo começou numa pressão impressionante e fez oito pontos consecutivos. Em bola de três de Jeferson, a equipe abriu cinco pontos: 64 a 59. Faltando 1 minuto e meio, Lucas Mariano teve três lances livres, mas converteu apenas um. Mas foi o suficiente para abrir 75 a 72. O San Lorenzo empatou em bola de três mas, faltando 26 segundos, Georginho fez jogada individual e deixou a equipe brasileira em vantagem. A equipe argentina ainda teve a última tentativa para empatar, mas errou a cesta.

Globo Esporte