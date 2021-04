Com demissão, Gallo vira 2º técnico com menos jogos à frente do Botafogo-SP desde 2009

Alexandre Gallo se tornou nesta semana o segundo treinador com menos jogos pelo Botafogo-SP desde a volta do Tricolor à elite do futebol paulista, em 2009. Demitido com apenas quatro jogos, ele se iguala, entre os efetivados, a Fernando Diniz, que teve passagem relâmpago pelo estádio Santa Cruz em 2011, e fica à frente de Vica, que esteve à beira do campo em apenas três oportunidades durante 2017, na Série C do Brasileiro.

Gallo participa de uma grande lista de treinadores que passaram pelo Pantera desde a volta do clube à elite do Campeonato Paulista, em 2009. Com o anúncio de Argel Fucks como novo técnico, são 27 técnicos diferentes – alguns com mais de uma passagem – e 38 trocas de comando. Isso representa mais de três profissionais diferentes à beira do campo por ano, em média. Com a S/A são oito técnicos em menos de três anos.

Confira a linha do tempo das 28 mudanças no Bota desde 2009:

2009: Artur Neto comandou por sete rodadas e acabou substituído por Roberto Fonseca, que iniciou sequência de passagens. Na Copa Paulista, o Tricolor foi comandado por Macalé e José Galli Neto.

2010: Fonseca foi o treinador durante o Paulistão e José Galli Neto assumiu no Troféu do Interior. Na Série D do Brasileiro, Luiz Muller começou como técnico e saiu para nova passagem de Galli.

2011: Roberto Fonseca voltou para comandar o Bota nas primeiras seis rodadas do estadual. Demitido, teve sua vaga ocupada pelo interino Régis Angeli, que ficou apenas um jogo e fez a ponte para o comando do promissor Fernando Diniz, à época com 36 anos, que ficou os mesmos quatro duelos de Gallo no clube. Assim como em 2021, Argel foi o escolhido para dar sequência aos trabalhos, e ficou por oito jogos. Na Copa Paulista, José Galli Neto foi técnico nas três rodadas iniciais, deu lugar a Régis Angeli, que acabou substituído nos dois jogos finais pelo auxiliar Luizinho Vieira.

2012: Lori Sandri iniciou a temporada e ficou seis partidas. Em seguida, Vágner Benazzi assumiu por nove partidas. Na Copa Paulista, foi a vez de Sérgio Tanaka, que ficou até o fim da competição;

2013: Marcelo Veiga, que faleceu em no último mês de dezembro, foi quem participou do pontapé inicial. Depois de 16 jogos no Paulistão, saiu do clube, que contratou Ivan Baitello na Série D do Campeonato Brasileiro;

2014: Novo ano e novo treinador. Wagner Lopes foi o escolhido para o posto e permaneceu durante todo o Paulistão. Na Copa Paulista, o técnico foi Alexandre Ferreira, que acabou vice-campeão;

2015: Finalmente um técnico voltou a virar um ano no Santa Cruz. Ferreira começou, mas acabou trocado por Mazola Júnior, que ficou seis jogos. Para sua segunda passagem como interino, Régis Angeli assumiu até a volta de Marcelo Veiga, que foi o comandante no título da Série D;

2016: Pelo segundo ano seguido, o mesmo treinador terminou uma temporada e começou outra. No entanto, Marcelo Veiga acabou trocado por Márcio Fernandes, que ficou até o final da Série C do Brasileiro;

2017: Moacir Júnior iniciou e terminou o Paulistão. No entanto, não permaneceu para a Série C e o clube apostou na promoção de Rodrigo Fonseca, então da base, para a Série C. Ele foi demitido e substituído por Vica, o recordista de menos jogos à frente do clube desde a volta à elite do Paulistão, sem contar interinos. Na beira do gramado nas últimas três rodadas da primeira fase do nacional, não conseguiu classificar o Bota e não permaneceu para o ano seguinte;

2018: O ano que foi o ponto fora da curva no Tricolor de Ribeirão. Léo Condé foi o técnico durante toda a temporada e levou o Bota de volta à Série B do Brasileirão;

2019: Condé iniciou, mas acabou trocado por Roberto Cavalo. Este foi seguido por Hemerson Maria, o último daquela temporada;

2020: Wagner Lopes iniciou sua segunda passagem, mas durou somente seis jogos. Depois dele, veio Claudinei Oliveira e ficou por 30 jogos, até ser trocado por Moacir Júnior, que deixou o clube na virada da temporada para dar lugar a Alexandre Gallo. Antes disso, porém, Samuel Dias, técnico do time B na Copa Paulista, comandou o Pantera no jogo final da Série B.

Argel Fucks, que volta ao Botafogo após dez anos, precisa recuperar o time. Na lanterna do Paulistão, o Bota tem somente um ponto conquistado, um gol feito e oito sofridos em quatro rodadas.

Para tentar ajudar o Pantera a dar a volta por cima e mudar o destino no estadual, o técnico estreia contra o Ituano, fora de casa. A partida ainda não tem data marcada pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

Globo Esporte