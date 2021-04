Com dois gols, Haaland comanda Borussia na goleada, de virada, no Campeonato Alemão

(Foto: FRIEDEMANN VOGEL/EFE)





O atacante norueguês Haaland comandou o Borussia Dortmund na goleada deste domingo pelo Campeonato Alemão. Ele fez dois gols na vitória, de virada, do time de Dortmund sobre o Werder Bremen, por 4 a 1. O fenômeno norueguês marcou o segundo e o terceiro da equipe dirigida por Edin Terzic. Os dois gols saíram ainda no primeiro tempo. O primeiro de pênalti, aos 34 minutos. Quatro minutos depois, ele ampliou ao aproveitar uma falha da zaga adversária, que deixou o norueguês sozinho.

Com a vitória neste domingo, o Borussia Dortmund está em quinto lugar, com 49 pontos, quatro a menos que o Eintracht. O time ainda briga por uma vaga na Liga dos Campeões. Na quarta, a equipe de Haaland foi eliminada pelo Manchester City da Liga dos Campeões. Em casa, os alemães foram derrotados pelos ingleses, por 2 a 1.

Apesar da goleada neste domingo, o Borussia saiu atrás no começo da partida. O Werder Bremen abriu o placar, aos 14 minutos, com Rachica. O americano Reyna deu início a rápida reação do Dortmund. Ele empatou aos 29 minutos. Logo após, Haaland fez o seu de pênalti. No segundo tempo, Haaland ainda teve um gol bem anulado pelo árbitro. Aos 38 minutos, o norueguês ampliou a vantagem. No final da partida, aos 43 minutos do segundo tempo, o zagueiro Mats Hummels fechou a goleada.

A próxima partida do Borussia Dortmund será contra o Union Berlim, na quarta-feira. Já o Werder Bremen enfrentará o Mainz 05, no mesmo dia. O Werder Bremen faz campanha decepcionante. Em 13º lugar na competição. o time soma apenas 30 pontos.

