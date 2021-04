Com final de jogo épico, ex-jogador do Flamengo dá a vitória ao Real Madrid sobre o Barcelona

Rivais em todos os esportes, Barcelona e Real Madrid protagonizaram duelo digno do tamanho do clássico neste domingo. Os times se enfrentavam pela ACB, a Liga Espanhola de Basquete, quando Nikola Mirotić chutou para três e virou para 85 a 84 a 10 segundos do fim. Só que o Real repôs a bola rápido, e Nicolás Laprovittola conseguiu pontuar e sofrer falta a quatro segundos do término. Vitória dos merengues por 87 a 85 em plena arena Palau Blaugrana, em Barcelona.

Argentino, Nicolás Laprovittola tem 31 anos e é um velho conhecido da torcida brasileira. De 2013 a 2015, ele atuou pelo Flamengo, quando conquistou o bicampeonato do NBB, além da Liga das Américas 2014 e da Copa Intercontinental do mesmo ano. Laprovittola está no Real Madrid desde 2019.

O Real Madrid lidera a ACB com 28 vitórias e uma derrota. O Barça aparece na segunda colocação, com 25 triunfos e quatro resultados negativos. O time merengue pega o Lenovo Tenerife na próxima rodada, enquanto os catalães jogam contra o Gran Canaria.

Globo Esporte