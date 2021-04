Com Italo e Medina colados, etapa de Sydney começa nesta quinta

(Foto: Dunbar / WSL)





Ainda digerindo a grande final entre Italo Ferreira e Gabriel Medina em Newcastle, a elite do surfe mundial já começa nesta quinta-feira a terceira etapa do Tour nas ondas de North Narrabeen, em Sydney. Com os dois brasileiros colados na briga pela liderança do ranking, a segunda prova na Austrália contará com mais um capítulo dessa rivalidade e com o retorno do tricampeão mundial Mick Fanning, que tinha se aposentado das competições em 2018. Uma chamada para o início da competição será feira às 18h (horário de Brasília).

E o australiano já volta entrando no meio dessa briga que tem dominado as últimas etapas. Fanning está escalado para enfrentar Italo logo na primeira rodada. O confronto ainda terá a grande sensação da etapa de Newcastle, o também australiano Morgan Cibilic, que só parou nas semis da última etapa para Medina.

Atual número 2 mundo, apenas 485 pontos atrás de Italo (o título de uma etapa vale 10.000 pontos), Gabriel Medina vai estrear contra o também brasileiro Jadson André e o local convidado Dylan Moffat. O surfista de Maresias comemorou o fato de poder competir em Narrabeen e de não ter que enfrentar logo de cara o seu antigo rival e companheiro de equipe Mick Fanning.

- Estou feliz de estar aqui em Narrabeen. Faz uns 8 anos, eu acho, que não venho para cá. Eu vim quando era o Pro Júnior. Assim que eu soube que o Mick ia participar desse evento, quando eu assumi a liderança depois que o John John perdeu (em Newcastle), eu falei: vou cair contra o Mick em Narrabeen. No final, acabou que o Ítalo me passou e agora vai ser ele quem vai pegar Mick. É um cara superperigoso, eu não gostaria de pegá-lo. Então, foi bom. Estou feliz de ele estar de volta com a gente. Ele é um cara que soma para o esporte, é o meu maior ídolo dentro do surfe. É minha inspiração. Quem sabe, eu posso enfrentá-lo em algum round mais para frente - disse Medina.

Na terceira posição no ranking e com uma vitória em duas etapas, o havaiano John John Florence vem em busca dos pontos perdidos com a eliminação precoce em Newcastle, enquanto Filipe Toledo corre por fora após a 3ª posição na última etapa. Filipinho terá logo na primeira bateria um confronto contra o campeão Mundial de 2015, Adriano de Souza Mineirinho, e o australiano convidado Mickey Wright.

Confira os primeiros do ranking após 2 etapas:

1º - Italo Ferreira (BRA) – 16.085 pontos

2º - Gabriel Medina (BRA) – 15.600

3º - John John Florence (HAV) – 11.330

4º - Jordy Smith (AFS) – 8.065

4º - Kanoa Igarashi (JAP) – 8.065

4º - Ryan Callinan (AUS) – 8.065

7º - Filipe Toledo (BRA) – 7.415

7º - Morgan Cibilic (AUS) – 7.415

Considerada uma das esquerdas de mais alta performance da Austrália, Narrabeen promete ser um dos poucos lugares do ano onde Italo e Medina poderão mostrar todo o seu potencial surfando de frente para a parede da onda. Como a maioria das ondas de performance do tour quebram para a direita, os dois "goofy-footers" (pé direito na frente) costumam surfar de costas para a parede. O que torna mais difícil a variação de manobras para os dois.

Outros 6 brasileiros também chegam em Sydney atrás dos importantes pontos para a classificação geral: Deivid Silva, Miguel Pupo, Caio Ibelli, Peterson Crisanto, Yago Dora e Alex Ribeiro.

Tatiana Weston-Webb, número 5 do ranking, é a única brasileira na prova feminina. Ela vai estrear contra Courtney Conlogue (EUA) e Bronte Macaulay (AUS).

Ao fim da temporada, apenas os 5 melhores homens e mulheres estarão classificados para disputar a grande final nas ondas de Lower Trestles, na Califórnia (EUA).

Confira as baterias da 1ª rodada em Sydney:

1 - Kanoa Igarashi (JAP) x Yago Dora (BRA) x Connor O´Leary (AUS)

2 - John John Florence (HAV) x Frederico Morais (PRT) x Alex Ribeiro (BRA)

3 - Filipe Toledo (BRA) x Adriano de Souza (BRA) x Mikey Wright (AUS)

4 - Jordy Smith (AFS) x Adrian Buchan (AUS) x Reef Heazlewood (AUS)

5 - Gabriel Medina (BRA) x Jadson André (BRA) x Dylan Moffat (AUS)

6 - Italo Ferreira (BRA) x Morgan Cibilic (AUS) x Mick Fanning (AUS)

7 - Jeremy Flores (FRA) x Peterson Crisanto (BRA) x Ethan Ewing (AUS)

8 - Ryan Callinan (AUS) x Michel Bourez (FRA) x Leo Fioravanti (ITA)

9 - Owen Wright (AUS) x Seth Moniz (HAV) x Matthew McGillivray (AUS)

10 - Julian Wilson (AUS) x Conner Coffin (EUA) x Miguel Pupo (BRA)

11 - Jack Freestone (AUS) x Wade Carmichael (AUS) x Deivid Silva (BRA)

12 - Griffin Colapinto (EUA) x Caio Ibelli (BRA) x Jack Robinson (AUS)





Feminino:

1 - Stephanie Gilmore (AUS) x Malia Manuel (HAV) x Brisa Hennessy (CRI)

2 - Caroline Marks (EUA) x Tyler Wright (AUS) x Macy Callaghan (AUS)

3 - Carissa Moore (HAV) x Nikki Van Dijk (AUS) x Laura Enever (AUS)

4 - Sally Fitzgibbons (AUS) x Johanne Defay (FRA) x Sage Erickson (EUA)

5 - Lakey Peterson (EUA) x Isabella Nichols (AUS) x Keely Andrew (AUS)

6 - Tatiana Weston-Webb (BRA) x Courtney Conlogue (EUA) x Bronte Macaulay (AUS)





