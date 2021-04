Com show de Diogo Jota, Liverpool vence o Arsenal e sobe no Campeonato Inglês

Até a entrada de Diogo Jota, aos 14 minutos do segundo tempo, o Liverpool dominava o clássico contra o Arsenal em Londres mas parecia incapaz de vencer a defesa rival - talvez estivesse jogando até agora em busca do primeiro gol. Com o português em campo, no lugar do lateral Robertson, em uma mudança ousada do técnico Jürgen Klopp, o Liverpool se transformou. Bastaram apenas quatro minutos para Jota abrir o placar. Logo depois, Salah ampliou, e Diogo Jota fechou o placar aos 36. O resultado levou o Liverpool ao quinto lugar, voltando a sonhar com o G-4. Já o Arsenal, dominado durante os 90 minutos, segue no meio da tabela. Confira a classificação da Premier League.

Na próxima terça-feira, o Liverpool enfrenta o Real Madrid na Espanha, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões da Uefa - o ge acompanha o clássico europeu em Tempo Real, às 16h (de Brasília). O próximo compromisso do Arsenal também é internacional, quinta-feira, em casa, contra o Slavia Praga, pelas quartas da Liga Europa.

Arsenal e Liverpool não fizeram um bom primeiro tempo em Londres. Principalmente o time da casa, que passou praticamente os 45 minutos se defendendo. A única chance do Arsenal foi uma cabeçada fraca de Pépé, aos 32. O Liverpool, embora tenha dominado o jogo até aqui, também levou pouco perigo ao gol de Leno. Na melhor chance, Milner recebeu bom cruzamento de Alexander-Arnold mas chutou para fora, rente à trave direita, aos 34.

O segundo tempo seguia o roteiro sem graça da etapa inicial até a entrada de Diogo Jota. Em sua primeira chance, o português aproveitou um cruzamento perfeito de Alexander-Arnold para abrir o placar de cabeça. Aos 22, Salah recebeu na área, ganhou do brasileiro Gabriel Magalhães e tocou por entre as pernas do goleiro Leno: 2 a 0. O terceiro saiu de um erro de Gabriel Magalhães pela esquerda. Arnold recuperou a bola e rolou para Salah, que cruzou rasteiro para Jota bater de primeira.

