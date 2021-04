Como o Manchester City usa a tecnologia para seguir como um dos maiores vencedores do futebol na atualidade

No futebol profissional de elite, os times contam com muitos dados para revisar seu próprio desempenho e analisar seus adversários. O desenvolvimento de um plano de jogo vencedor envolve uma análise meticulosa de muitos elementos-chave, incluindo passes, toques, gols de bola parada, mapas de bateria do jogador e muito mais - que são estudados antes, durante e depois de cada partida para obter aquela vantagem vital do competidor sobre o adversário.

O Manchester City Football Club, atual líder da Premier League e tetracampeão da Copa da Liga inglesa, atualmente é capaz de otimizar significativamente seu gerenciamento de dados, como resultado de sua parceria global de tecnologia com a Acronis, líder em soluções de nuvem híbrida. Ter todos os dados, aplicativos e sistemas armazenados com segurança e com backup eficiente, prontos para serem restaurados, abre novas oportunidades para o que pode ser feito com todos os dados disponíveis, ajudando o clube a alcançar novos objetivos.

Tecnologia, e dados em particular, é cada vez mais importante para as equipes nesta era digital em constante desenvolvimento. Tanto que, durante os dias que antecedem as partidas importantes, os dados estão disponíveis por meio de iPads no vestiário do Manchester City para que os jogadores possam revisar os dados históricos com seus treinadores e fazer ajustes de última hora em seu jogo. Também é vital para a equipe analisar os dados em sua análise pós-jogo.

“No mais alto nível de competição, os dados são um ativo crítico. A tecnologia Acronis é perfeitamente adequada para ambientes digitalmente intensos de alta pressão. Estamos orgulhosos pela parceria com este grande clube”, disse John Zanni, presidente da Acronis.

Damian Willoughby, vice-presidente sênior do City Football Group, afirmou: “Um clube de futebol como o Manchester City tem um grande volume de dados - cobrindo tudo, desde nossos jogadores e fãs até a operação diária de nosso negócio - e estamos entusiasmados por alavancar a experiência da Acronis para aprimorar nosso armazenamento de dados e funções de backup. A Acronis compartilha a paixão do City pela inovação e pela utilização das tecnologias mais recentes e estamos ansiosos para trabalhar com eles à medida que nossa parceria progride”.

O Manchester City FC é um clube da Premier League inglesa inicialmente fundado em 1880 como St Mark’s West Gorton. Tornou-se oficialmente Manchester City FC em 1894 e é uma das oito equipes do City Football Group, que inclui o New York City FC, o Melbourne City FC, o Yokohama F. Marinos, o Club Atlético Torque e o FC Girona.

Sob o comando do técnico Pep Guardiola, um dos treinadores mais premiados do futebol mundial, o clube joga seus jogos locais e da Liga dos Campeões da UEFA no Estádio Etihad, de 55.000 lugares. Hoje, o estádio fica no campus Etihad, que também inclui a City Football Academy, um centro de treinamento de desempenho e desenvolvimento juvenil de última geração localizado no coração de East Manchester. Com um Academy Stadium com capacidade para 7.000 pessoas, o City Football Academy também é onde o Manchester City Women’s Football Club e o Elite Development Squad treinam diariamente e jogam seus jogos competitivos em casa.