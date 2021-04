Conmebol sorteia grupos da Sul-Americana 2021; oito brasileiros podem disputar fase inédita

A Conmebol sorteou no início da tarde desta sexta-feira os confrontos e as chaves da inédita fase de grupos da Copa Sul-Americana. Existe a possibilidade de ter um representante brasileiro em cada chave. Isso porque além de Bahia, Ceará, Athletico, Corinthians, Atlético-GO e Bragantino, já confirmados, Santos e Grêmio podem disputar o torneio, caso sejam derrotados na Pré-Libertadores.

Grupos da Sul-Americana 2021

Grupo A

Rosario Central (ARG)

Huachipato (CHI)

12 de Octubre (PAR)

E4 (Eliminado de San Lorenzo x Santos, na Libertadores)





Grupo B

Independiente (ARG)

Bahia

Guabirá (BOL)

Uruguai 1 (Montevideo City ou Fenix)





Grupo C

Jorge Wilstermann (BOL)

Arsenal (ARG)

Ceará

E3 (Eliminado de Bolívar x Junior Barranquilla)





Grupo D

Athletico

Melgar (PER)

Alcas (EQU)

Metropolitano (VEN)





Grupo E

Corinthians

Sport Huancayo (PER)

River Plate (PAR)

Uruguai 2 (Peñarol ou Cerro Largo)





Grupo F

Newell's Old Boys (ARG)

Palestino (CHI)

Atlético-GO

E1 (Eliminado de Libertad x Atlético Nacional)





Grupo G

Emelec (EQU)

Tolima (COL)

Talleres (ARG)

Bragantino





Grupo H

Lanús (ARG)

La Equidad (COL)

Aragua (VEN)

E2 (Eliminado de Grêmio x Independiente del Valle)

Por conta da pandemia de Covid-19, os representantes das equipes participantes do torneio acompanharam o evento remotamente, e não presencialmente, como em anos anteriores. A final da Sul-Americana está prevista para 6 de novembro. O local do jogo decisivo ainda não foi definido.

A separação de potes foi feita através do ranking da Conmebol. Os oito melhores ranqueados começaram a competição como cabeças de chave. Corinthians (23º) e Athletico (24º) ficaram no pote 1, assim como os argentinos Independiente (10º) e Lanús (17º). Os quatro eliminados da terceira fase da pré-Libertadores entrarão no pote 4, independentemente da posição no ranking da Conmebol.

Premiação da Sul-Americana

Primeira fase: US$ 225 mil por jogo como mandante (em disputa).

Fase de grupos: US$ 300 mil por jogo como mandante

Eliminados: US$ 120 mil (x8)

Oitavas de final: US$ 500 mil

Quartas de final: US$ 600 mil

Semifinal: US$ 800 mil

Vice-Campeão: US$ 2 milhões

Campeão: US$ 4 milhões

Valor total que um campeão pode receber (desde a fase de grupos): US$ 6,8 milhões (R$ 37,8 milhões na cotação atual)





