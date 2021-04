Copa do Nordeste define os oito classificados para as quartas de final; veja os confrontos

Sete jogos na tarde deste sábado definiram os classificados para as quartas de final da Copa do Nordeste. Continuam na briga pelo título da edição 2021: Ceará, CRB, Bahia, Sampaio Corrêa, Fortaleza, Vitória, Altos e CSA. Com os oito clubes, o Nordestão teve os confrontos do mata-mata fechados:

Ceará x Sampaio Corrêa

Bahia x CRB

Fortaleza x CSA

Vitória x Altos

Nas quartas de final, os confrontos acontecem em jogo único. Pelo regulamento, os clubes classificados em primeiro e segundo lugares nos Grupos A e B fazem a partida em casa. Assim, Ceará, Bahia, Fortaleza e Vitória serão os mandantes dos duelos.

A CBF reservou duas datas para os duelos das quartas de final, programadas para os dias 17 e 18 de abril.

As semifinais, também em jogo único, serão formadas assim: o vencedor de Ceará x Sampaio Corrêa pega quem passar de Vitória x Altos; o clube que avançar de Bahia x CRB duela contra o classificado de Fortaleza x CSA. Na final, os duelos serão de ida e volta. A decisão está agendada para 8 de maio.

Como foi a rodada?

Três times entraram na última rodada da fase de grupos classificados: Ceará, Fortaleza e o CRB. As outras cinco vagas foram preenchidas com os duelos da última rodada.

No estádio Castelão, em São Luís, o empate em 0 a 0 entre Sampaio Corrêa e CSA classificou os dois times. CRB e Altos ficaram no 1 a 1 (gols de Diego Torres e Lucas Campos). Esse placar colocou o Altos pela primeira vez nas quartas do Nordestão.

O jogo mais dramático na rodada final foi entre Bahia e ABC. O Tricolor precisava vencer para não ser eliminado e saiu atrás com gol de Maycon Douglas, aos cinco do primeiro tempo. A virada - e a classificação do Bahia - só veio na etapa final: Óscar Ruiz, que saiu do banco e no primeiro toque na bola já fez gol, e Gilberto marcaram.

O Bahia foi vice-líder do Grupo A, e o ABC acabou eliminado com a derrota. O time potiguar ficou em quinto, fora da zona de classificação às quartas.

O Fortaleza bateu o Confiança por 1 a 0 e terminou líder do Grupo B (campanha de cinco vitórias, dois empates e uma derrota, o melhor rendimento do Nordestão). O placar acabou com qualquer possibilidade do Dragão passar.

O placar mais elástico do sábado veio com o Ceará, 3 a 0 sobre o Salgueiro. O Vozão ficou na liderança do Grupo A, com 16 pontos. O time pernambucano ficou em sexto no Grupo B. O Treze enfrentou o eliminado Sport, mas o empate em 2 a 2 fez o clube da Paraíba ficar na quinta colocação do Grupo A.

Em Teresina, o Vitória tomou um susto do 4 de Julho, que fez 1 a 0, e só conseguiu o empate no segundo tempo, quando ficou com um a mais em campo depois da expulsão de Cinelton.

Globo Esporte