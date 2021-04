Daniel Serra e Ricardo Maurício fazem dobradinha na Stock em Goiânia

A equipe RC conseguiu cravar uma dobradinha nas duas provas da primeira etapa da temporada 2020 da Stock Car, em Goiânia, neste domingo. Ricardo Maurício chegou a liderar as duas baterias, mas levou apenas a segunda. Na primeira, ele estava na ponta quando perdeu o controle do carro e viu seu companheiro de time, Daniel Serra, faturar a disputa de maior pontuação.

Com os resultados consolidados deste domingo, Serra lidera o campeonato, com 46 pontos, dez a mais do que Maurício. A próxima etapa será no autódromo de Interlagos, em São Paulo, no dia 16 de maio.

Daniel Serra venceu a primeira etapa, a de maior relevância, após 27min40, e ganhou 30 pontos pelo triunfo. O piloto se valeu de um erro do companheiro de equipe e atual campeão, Ricardo Maurício, que pulou para a liderança ainda na primeira volta - ao ultrapassar o pole Cacá Bueno - e esteve por várias voltas na dianteira.

A prova ainda ficou sob condução do safety car depois que o estreante Tony Kanaan bateu, na sétima volta, o que deixou o tráfego controlado por cerca de cinco minutos.

Depois de um erro de Maurício na 12ª volta, que perdeu sozinho o controle do carro, Serra capitalizou. Ele fechou a corrida em primeiro lugar, deixando logo para trás Cacá (26 pontos) e, em terceiro, Allam Khodair.

Gaetano di Mauro, o décimo colocado na primeira prova, beneficiou-se e largou na pole position na segunda etapa. Logo após a partida, após uma rodada do carro de Marcos Gomes, o safety car entrou na pista e embolou toda a disputa. Instantes depois, Allam Khodair abandonou após um problema na largada e ajudou a colocar um pouco mais de tempero na disputa.

A prova recomeçou depois de quase cinco minutos, e Gaetano de Mauro passou a sofrer pressão do vice-líder Ricardo Maurício. A 8min50 do fim, Maurício enfim conseguiu a ultrapassagem e teve a liderança depois do incidente da primeira corrida.

O piloto, em seguida, registrou a melhor volta e começou a abrir em relação aos perseguidores. De início, meio segundo. Depois, 1,2 segundo. E assim prosseguiu até redimir o erro da primeira etapa e conquistar sua 24ª vitória na categoria - Gaetano ficou em segundo e Gabriel Casagrande, em terceiro.

Globo Esporte