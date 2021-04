Diego Alves pega três pênaltis e garante o título do Flamengo diante do Palmeiras: "Feliz por retribuir"

(Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)





Após o título da Supercopa sobre o Palmeiras, o goleiro Diego Alves comemorou com Rogério Ceni. Ele fez questão de agradecer o apoio para que continuasse no Flamengo. Ele pegou três cobranças na decisão deste domingo, no Mané Garrincha, em Brasília, mas lembrou que já havia conseguido defender quatro cobranças em uma outra oportunidade, na Europa.

- Sim, com toda humildade, em um torneio na Europa defendi quatro. Mas mais do que os penaltis era o significado pra gente. Para mim em especial, porque passei por um momento conturbado. Isso vai para as pessoas que quiseram minha permanência, era um desejo meu ficar no Flamengo, muita gente fez muito esforço para eu continuar. Fico feliz de retribuir isso com esse título que esse grupo merece.

A entrevista do goleiro para o SporTV foi interrompida pelo técnico Rogério Ceni, a quem Alves chamou de "ídolo eterno":

- É um ídolo eterno, está louco. Obrigado, valeu! Temos de comemorar, sim!

O herói do título rubro-negro ainda aproveitou para cobrar uma aposta feita com o apresentador da TV Globo, Galvão Bueno, na Libertadores conquistada pelo Flamengo em 2019:

- Depois vou falar com o Galvão. Está me devendo um negocinho que apostamos se a gente fosse campeão da Libertadores. Uma caixa de vinho, ele sabe.

Globo Esporte