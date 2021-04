São Caetano tenta convencer Léo Moura a deixar aposentadoria para jogar o Paulistão

(Foto: Diego Guichard)





Há mais de seis meses sem entrar em campo e há um mês aposentado oficialmente do futebol, Léo Moura, de 42 anos, recebeu uma proposta oficial para retornar ao futebol. O São Caetano tenta a contratação do ex-lateral para sequência do Campeonato Paulista.

O trunfo do São Caetano na negociação é o empresário Márcio Granada, amigo de longa data de Léo Moura e que assumiu a gestão do time do ABC. É ele que tenta convencer o ex-lateral a retomar a carreira por pelo menos oito jogos, compromissos certos do Azulão na primeira fase do estadual.

Trabalhando atualmente como empresário no futebol, Léo Moura ainda não respondeu o convite. A tendência é que o jogador não aceite a proposta para defender o São Caetano no Paulistão. O ex-jogador tem no currículo passagens por Flamengo, Vasco, Palmeiras, São Paulo, Fluminense, Grêmio, entre outros.

Em crise financeira, o São Caetano tenta evitar novo rebaixamento no Campeonato Paulista. Curiosamente, o time foi campeão da Série A2 na temporada passada e amargou péssima campanha na sequência do ano, quando acabou eliminado na primeira fase da Série D do Brasileiro.

Em 2020, o São Caetano passou por diversos problemas internos e financeiros. O rompimento da parceria com um grupo de investidores fez o time atrasar o salário de jogadores. Dentro de campo, o time foi goleado por 9 a 0 na Série D do Brasileiro, além de não ter entrado em campo em outra partida após greve do elenco e funcionários.

Em 2021, a situação parece se complicar dentro de campo. Com três derrotas e um empate após quatro rodadas, o time do ABC é o penúltimo colocado na classificação geral do Campeonato Paulista.

Ainda com o Paulistão paralisado, o próximo compromisso do São Caetano será contra o Novorizontino, no estádio Anacleto Campanella, em São Caetano do Sul, pela quinta rodada.

Globo Esporte