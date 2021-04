É tetra! Manchester City vence Tottenham e conquista quarta Copa da Liga seguida

O domínio do Manchester City na Copa da Liga Inglesa continua. Neste domingo, a equipe foi superior ao Tottenham, venceu por 1 a 0 em Wembley com gol de Laporte e conquistou a competição pela quarta temporada consecutiva sob o comando de Pep Guardiola. Agora, se iguala ao Liverpool como maior campeão da história do torneio, com oito taças (1970, 1976, 2014, 2016, 2018, 2019, 2020 e 2021). Fernandinho, capitão, levantou a taça.

Torcida presente

O jogo contou com quase 7.773 torcedores, maior público em um jogo na Inglaterra desde o início de pandemia, em março de 2020. A final em Wembley fez parte de uma série de testes realizados pelo governo inglês. Foram cerca de dois mil torcedores do City, dois mil do Tottenham e quatro mil moradores da região do estádio em Londres. Todos tiveram que apresentar teste negativo para Covid-19.

O City conquistou sua primeira taça na temporada, pouco depois de cair na semifinal da Copa da Inglaterra. O time ainda trabalha em duas frentes: é líder disparado do Campeonato Inglês, com 10 pontos de vantagem sobre o Manchester United, e está na semifinal da Liga dos Campeões, onde começa a enfrentar o PSG na próxima quarta-feira. Que temporada!

O Tottenham, que demitiu José Mourinho recentemente e foi comandado pelo jovem Ryan Mason, de apenas 29 anos, segue sem levantar taças. A última vez foi justamente na Copa da Liga Inglesa, em 2007/08, quando venceu o Chelsea. A equipe tem quatro títulos da competição.

O jogo

O Manchester City foi muito superior e praticamente não sofreu perigo do rival, que se defendeu na maior parte do tempo. A pontaria azul, porém, não funcionou muito. Ao todo, foram 20 finalizações contra duas, e somente aos 36 minutos do segundo tempo a bola entrou. Laporte, zagueiro que substituiu o suspenso Stones, foi o herói improvável e marcou de cabeça após cobrança de falta de De Bruyne. Depois disso, o Tottenham pouco conseguiu fazer, e Mahrez ainda teve gol anulado.

Gabriel Jesus e Agüero ficaram no banco de reservas e não foram utilizados por Guardiola, que contou com a volta de De Bruyne. Pelo lado da equipe de Mason, Kane voltou depois de ser desfalque na Premier League, mas pouco tocou na bola. Lucas Moura foi titular, mas também pouco produziu e acabou substituído por Bale aos 21 da etapa final.

Foi o nono título de Pep Guardiola à frente do Manchester City. Além das quatro Copas da Liga, ele também venceu dois Ingleses, uma Copa da Inglaterra e duas Supercopas. O técnico ainda chegou ao seu 17º título nacional, contando Copas e Ligas, na carreira. Foram sete no City, cinco no Bayern de Munique (três Alemães e duas Copas da Alemanha) e cinco no Barcelona (três Espanhóis e duas Copas do Rei).

Globo Esporte