Escolha pessoal de Ramírez, Lomba retoma titularidade no Inter após Gre-Nal

(Foto: Ricardo Duarte/Divulgação)





Uma das indefinições do Inter chegou ao fim. Após um período de testes, Miguel Ángel Ramírez decidiu que Marcelo Lomba será o goleiro titular neste início de temporada. Como se viu no Gre-Nal do último sábado, com derrota por 1 a 0 para o Grêmio na Arena.

A titularidade no clássico veio por uma escolha pessoal do treinador, conforme apurado pelo ge. O técnico optou por Marcelo Lomba e impediu o que seria a segunda partida de Daniel sob seu comando.

Assim, o camisa 12 se mantém como titular da meta colorada, posição que é sua desde 2018 e já com o quarto treinador diferente. Ele aproveita também a lesão de Danilo Fernandes nas costas para assegurar de vez a titularidade.

A titularidade no último sábado é decisiva não apenas pelo peso do Gre-Nal. Até então, Ramírez havia adotado um rodízio com dois jogos em sequência para cada goleiro.

Danilo Fernandes atuou contra Ypiranga (vitória por 4 a 2) e Novo Hamburgo (1 a 0). Lomba foi titular contra Caxias (2 a 0) e Brasil de Pelotas (2 a 1).

Daniel fez sua primeira partida com o grupo principal no empate em 0 a 0 contra o São José. A lógica do planejamento apontava para um segundo jogo no Gre-Nal. Mas isso não aconteceu.

A lesão de Danilo também pesa. O camisa 1 tinha saído à frente na temporada para ser o dono da posição. Porém, apresentou uma lombalgia e ainda não voltou a ficar à disposição. Sequer tem prazo para cumprir a mesma rotina de trabalho dos companheiros.

A questão dos goleiros, aliás, também merece atenção da direção. Com uma delicada situação financeira, estava em pauta liberar, pelo menos, um dos experientes para aliviar a folha. Lomba chegou a ser alvo da Major League Soccer, nos EUA. Danilo já recebeu propostas de outros clubes, mas sempre colocou a permanência no Inter como prioridade.

Globo Esporte