Extreme E: equipe de Hamilton vira jogo contra time Rosberg e lidera dia de classificação

Após ver a equipe de Nico Rosberg (Rosberg X Racing) liderar o Q1 da primeira classificação da Extreme E da história, o time de Lewis Hamilton (X44), formado por Sébastien Loeb e Cristina Gutiérrez, virou o jogo no Q2 com margem de tempo suficiente para terminar o primeiro dia de atividades à frente na classificação geral no deserto Alula, na Arábia Saudita.

Tanto os tempos do Q1 quanto do Q2 são obtidos em duas voltas, uma do piloto homem e uma da piloto mulher. Depois, as duas marcas são somadas para obtenção do tempo total da equipe.

No segundo lugar geral ficou a equipe ACCIONA, formada por Carlos e Laia Sainz. O time de Rosberg, que havia liderado o Q1, teve uma pior performance no Q2 e encerrou o sábado no terceiro lugar. O resultado classifica as três primeiras equipes direto para a semifinal. O quarto, o quinto e o sexto disputam a “corrida maluca” (Crazy Race), enquanto o sétimo o oitavo e o nono disputam o “shootout”.

O SporTV 2 transmite ao vivo as semifinais e a final da prova na manhã deste domingo, 4, a partir das 7h (de Brasília).

O sétimo colocado, o time Chip Ganassi Racing, sofreu com problemas mecânicos e não conseguiu participar do Q2. O oitavo e nono colocados, ABT CUPRA XE e Veloce Racing, envolvidos nos dois capotamentos do Q1, também não conseguiram marcar novos tempos por causa dos danos nos carros.

Sem incidentes, mas com punição

Diferentemente do Q1, marcado por dois capotamentos assustadores, o Q2 transcorreu sem incidentes. Contudo, o time de Jenson Button (JBXE), que tem o britânico como chefe de equipe e como piloto, acabou punido com três minutos por ter excedido o limite de velocidade na zona de troca dos pilotos, encerrando a classificação no sexto lugar geral.

O que acontece agora?

No domingo, serão quatro corridas (semifinal, crazy race, shootout e final). Os dois melhores times da semifinal avançam para a final. O vencedor da "corrida maluca" (Crazy Race), disputada entre as equipes que ficaram em 4º, 5º e 6º lugares, também garante uma vaga na final. E a equipes que terminaram a classificação em 7º, 8º e 9º lugares disputam o "shootout" para determinar as posições finais no fim de semana, já que todos os nove times pontuam.

A ordem do grid na corrida final é definida pelo público através da plataforma Gridplay.





Globo Esporte