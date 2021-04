Felipe Massa e Tony Kanaan puxam fila dos calouros da Stock Car 2021

Reunindo 11 vitórias e um vice campeonato na Fórmula 1, um título da IndyCar e uma conquista nas 500 Milhas de Indianápolis, Felipe Massa e Tony Kanaan são as grandes novidades da Stock Car, cuja temporada começa neste fim de semana em Goiânia. Eles já participaram de edições diferentes da Corrida do Milhão, mas essa será a primeira vez que eles disputarão um campeonato completo da categoria. Além de Massa e Tony, Christian Hahn e Gustavo Frigotto também farão sua estreia na Stock em 2021.

O SporTV 2 transmite a classificação da Stock Car neste sábado, 24, às 15h05, e as duas corridas ao vivo no domingo, a partir de 15h10.

Com 41 pódios em 269 GPs disputados na Fórmula 1 e um vice mundial em 2008 pela Ferrari, Massa vai correr na Stock Car pela R.Mattheis ao lado de Julio Campos. E a primeira prova será no dia do aniversário do paulista, que completará 40 anos neste domingo. Para ele, Goiânia marca, mais uma vez, um começo; foi ali, em 1998, que disputou sua primeira corrida na Fórmula Chevrolet, da qual partiria para a Europa rumo ao sonho da F1.

- Tive a sorte de correr no Brasil antes de seguir pra Europa, mas essa volta é muito positiva. É um prazer estar iniciando minha primeira corrida na Stock Car em um dia importante pra mim. Isso vai trazer uma motivação a mais pra tentar ter um bom presente de aniversário. O tempo passa, mas a vontade e o prazer de continuar correndo, fazendo aquilo que a gente ama, é o que mais fortalece - disse o piloto.

Com a chegada de Massa, o grid da Stock passa a contar com quatro ex-pilotos da Fórmula 1. Além de Felipe, disputarão a temporada o vice-campeão mundial em 2002 e 2004, Rubens Barrichello, Nelson Piquet Jr e Ricardo Zonta

Velhos conhecidos

Com a experiência de um título da IndyCar em 2004 e uma vitória nas 500 Milhas de Indianápolis de 2013, Tony Kanaan reeditará na Stock Car pela Full Time a parceria que teve com Rubens Barrichello, antigo companheiro da KV Racing na categoria americana em 2012. E é Rubinho, amigo de longa data do baiano, que o tem ajudado na adaptação:

- Conversei um pouco com o Rafael Suzuki, mas o Rubinho é quem está me ajudando mais. A adaptação vai ter que ser rápida, a gente não tem escolha, mas espero que meu companheiro de equipe, que é meu irmão Rubens Barrichello, me dê uma ajudinha.

A ajuda para a adaptação vai ser importante para Tony e também para Massa, que conviveu com Rubinho na Fórmula 1 entre 2002 e 2011. Ainda assim, a Stock Car não é uma completa novidade para a dupla que faz sua primeira temporada completa.

Em 2012, Tony disputou a Corrida do Milhão vencida por Thiago Camilo, mas acabou fora da prova com apenas cinco voltas após bater com Diego Nunes. Já Massa, em 2018, participou da Corrida de Duplas ao lado de Cacá Bueno, e da Corrida do Milhão, que abandonou com um pneu furado.

Adaptação é desafio

Mesmo assim, a Stock Car que Massa e Kanaan conheceram há alguns anos já não é mais a mesma; desde 2020, a categoria conta com uma nova geração de carros, o que promete dar trabalho para a dupla. Atual campeão na Stock e rival dos novatos, Ricardo Maurício adiantou o que os estreantes podem esperar:

- O que eles vão sentir mais dificuldade nesse carro é com os freios. O carro perdeu muita pressão aerodinâmica, é mais fácil de bloquear o outro carro andando no limite. O calor a gente tá acostumado, mas é quente dentro do carro. A visibilidade é um pouco difícil. Em pistas com mais ondulações, ele dá uma mexida. É entender como funciona a disputa, como trabalham os comissários, mas eles vão tirar de letra.

A postura que Kanaan e Massa adotam é de pés no chão, reconhecendo que a adaptação pode ser difícil e valorizando a força dos pilotos já consolidados no grid da Stock Car.

- Depois de tantos anos de carreira, eu nunca estive tão ansioso pra sentar num carro de corrida, e não só por ser a Stock Car, mas porque tem minha volta ao Brasil. Mas não dá pra tirar o mérito dos pilotos que estão aí há muito tempo. É uma questão de se adaptar, e isso vai ser um desafio muito grande - disse Tony.

Em 2021, a Stock contará com um calendário de 12 etapas e dez eventos, somando 24 corridas. A grande final está marcada para 12 de dezembro, com local a ser confirmado.

Gloo Esporte