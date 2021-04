Flamengo atropela Mogi e abre vantagem nas quartas do NBB

(Foto: Marcelo Cortes / Flamengo)





O Flamengo atropelou o Mogi pela primeira partida das quartas de final do NBB. O time rubro-negro explorou as bolas de três e venceu sem dificuldades por 109 a 79. O Mogi teve uma pequena reação no segundo tempo da partida, mas não conseguiu reverter a vantagem do time carioca.

O destaque da partida foi o jogo coletivo do Flamengo. Todos os jogadores titulares ficaram com mais de 10 pontos no jogo. Em compensação, a defesa de Mogi foi muito desatenta ao longo da partida e falhou bastante na marcação do perímetro.

Logo no primeiro quarto o time do Flamengo já conseguiu abrir uma vantagem de 9 pontos. O time carioca conseguiu converter mais de 60% das bolas de três pontos. Na segunda etapa, o Flamengo aproveitou os deslizes da defesa de Mogi para deixa o placar em 56 a 39. O rubro-negro também venceu a importante batalha dos rebotes.

No terceiro quarto o time do Mogi esboçou uma recuperação, mas não foi o suficiente para igualar o placar. O Flamengo estava afiado nas bolas de três, convertendo cerca de metade de suas tentativas. A vantagem do time carioca chegou aos 30 pontos.

O período final foi justamente o que o time do Mogi jogou melhor. No placar do quarto os times ficaram empatados em 21 a 21. Mas, no fim, os 30 pontos de vantagem estabelecidos no terceio quarto fizeram a diferença. Fim de jogo: Flamengo 109 x 79 Mogi.

A próxima partida entre os dois times é na sexta-feira, dia 30 de abril. O jogo, assim como o primeiro, vai acontecer no Maracanãzinho, na bolha do Rio de Janeiro do NBB.

Globo Esporte