Flamengo supera o Real Estelí, cala ginásio e fatura a Champions League Américas

A América é rubro-negra. Sete anos depois de conquistar a Liga das Américas, o Flamengo voltou a levantar o troféu mais importante do continente nesta terça-feira, ao conquistar a Champions League das Américas, criada na temporada 2019/20. O título não poderia ter vindo de uma forma mais emblemática. Jogando em Manágua, na Nicarágua, local onde foi realizada a fase final do torneio, o time do técnico Gustavo De Conti derrubou o anfitrião Real Estelí por 84 a 80, calando um ginásio com quase 5 mil pessoas.

Com o troféu, o Flamengo se garante na disputa da próxima edição da Copa Intercontinental, o Mundial Interclubes da modalidade. Será a terceira participação do Rubro-Negro, campeão do torneio em 2014. Mais cedo, o Minas venceu o São Paulo por 75 a 58, ficando com a terceira colocação da Champions League. A fase final da competição contou ainda com a participação do Franca, eliminado pelo Real Estelí nas quartas.

Com 23 pontos marcados, Jezreel De Jesus foi o cestinha da final. Pelo lado do Flamengo, o maior pontuador foi Rafael Hettsheimeir com 21. Hettsheimeir, inclusive, ganhou o troféu de MVP da competição. Outros jogadores com participações importantes na decisão foram: Yago (16 pontos), Marquinhos (15 pontos) e Luke Martinez (12 pontos).

Rival dá trabalho no 1° quarto

O Flamengo abriu o placar da partida numa cesta de três de Luke Martinez com cinco segundos corridos. O Real Estelí virou aos dois minutos, quando De Jesus pontuou e sofreu falta e fez 6 a 5. Aos três minutos, Rafael Hettsheimeir acertou bola de três, empatando em 10 a 10. Um minuto depois, porém, Alexander Franklin marcou 16 a 10 para os donos da casa, obrigando Gustavo De Conti a parar o jogo pela primeira vez.

Aos seis, De Jesus chutou para três e ampliou a vantagem do Real Estelí para 19 a 10. Inspirado, o camisa 0 chegou a 14 pontos na partida ao fazer 21 a 13 numa infiltração. O Flamengo não se abateu, e, aos sete, Hettsheimeir acertou mais uma bola de três, diminuindo para 21 a 18. A 46 segundos do fim do quarto, Hettsheimeir voltou a deixar o Flamengo na frente: 24 a 23. Só que Jared Ruiz pontuou na sequência, definindo o placar da etapa em 25 a 24 para os anfitriões.

Fla melhor no 2° quarto

O jogo continuou movimentado no segundo quarto. Leo Demétrio fez os dois primeiros pontos do período. Jeleel Akindele respondeu na mesma moeda para o Real Estelí. Aos três minutos, Luke Martinez acertou bola de três, marcando 29 a 27 para o Flamengo. Aos quatro, foi a vez de Marquinhos arriscar o chute de longe e ampliar para 32 a 27.

O time nicaraguense sentiu o golpe e passou a errar bastante. Com isso, o Rubro-Negro abriu 35 a 27. Aos sete, Franklin acertou bola de três, recolocando o Real Estelí no jogo. Só que Jhonatan e Rafa Mineiro pontuaram na sequência, deixando a equipe brasileira com nove de frente - 39 a 30. Dominado, o time da casa só foi esboçar reação nos segundos finais do quarto, quando De Jesus pontuou e sofreu falta, decretando números finais à primeira etapa: 44 a 37.

Flamengo dispara; Estelí reage

Balkman abriu o placar do terceiro quarto numa infiltração. Já os primeiros pontos do Flamengo no período foram anotados por Luke Martinez. Aos dois minutos, De Jesus diminuiu para 46 a 43. O Rubro-Negro respondeu com cinco pontos seguidos de Marquinhos, voltando a abrir: 51 a 43. Aos quatro, Jhonatan puxou contra-ataque e fez 55 a 46. Motivado, Jhonatan acertou bola de três pouco depois, aumentando para 60 a 46.

Aos seis minutos, Franklin diminuiu para 63 a 52. Só que Leo Demétrio fez 65 a 55 não deixando o rival encostar. Aos 10, Yago, em bela jogada individual, marcou 67 a 58. Ainda deu tempo para Balkman reduzir para 67 a 60 nos segundos derradeiros, renovando as esperanças do Real Estelí para o último quarto.

Emoção e brilho de Yago no fim

Empurrado por sua torcida, o Estelí começou o quarto período diminuindo para 68 a 63. Aos dois minutos, foi a vez de Mojica cortar a diferença para três pontos - 68 a 65. Pouco depois, Balkman reduziu para 68 a 67. O Flamengo não se abateu, e, aos três, Yago fez 71 a 65 numa bola de três. Aos quatro, o time da casa voltou a se aproximar do empate após uma cesta de Ruiz: 73 a 71. A virada veio a quatro minutos do fim, quando Mojica marcou 76 a 75.

Com o rival na frente, Gustavinho parou o jogo para tentar recompor o Flamengo. Dito e feito. Após a parada, Yago ditou o ritmo, e o time brasileiro pulou para 79 a 76. A partida seguiu emocionante até o fim. A 21 segundos do término, Yago sofreu falta e foi para dois lances livres. Ele converteu os dois arremessos, deixando o Flamengo mais perto da vitória. De Jesus pontuou na sequência dando últimas esperanças ao Estelí. Contudo, o Flamengo tratou de segurar o ímpeto do rival, vencendo a final por 84 a 80. Festa rubro-negra na Nicarágua.

Real Estelí: Jerzeel de Jesus, Bartel Lopez, Renaldo Balkman, Alexander Franklin e Javier Mojica. Entraram: Jared Ruiz, Jeleel Akindele, Sharlon Hodgson e Dalton Cacho. Técnico: David Rosario.

Flamengo: Yago, Marquinhos, Rafael Hettsheimeir, Luke Martinez e Leo Demétrio. Entraram: Rafa Mineiro, Diego Figueiredo e Jhonatan dos Santos. Técnico: Gustavo De Conti.

