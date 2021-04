Florentino Pérez diz que Superliga europeia vai salvar o futebol: "Tem que mudar e se adaptar"

(Foto: Getty Images)





Presidente da polêmica Superliga europeia, Florentino Pérez concedeu entrevista a uma emissora de TV espanhola nesta segunda-feira para falar sobre os planos para a competição. Entre os argumentos para a criação, ele apontou a falta de interesse dos jovens pelo futebol.

- Os jovens já não têm interesse por futebol. Por que não? Porque existem muitos jogos de baixa qualidade e não lhes interessa, têm outras plataformas para se distraírem.

O futebol tem que evoluir, como empresas, pessoas, mentalidades. As redes mudaram a forma como se comportam e o futebol tem que mudar e se adaptar aos tempos em que vivemos. O futebol estava perdendo o interesse, o público está diminuindo.

— Florentino Pérez

O presidente do Real Madrid apontou a Superliga como uma espécie de salvação para o futebol europeu.

- Sempre que há uma mudança, há gente que se opõe. O que tem de atrativo? Que joguemos entre os grandes, a competitividade, se geram mais recursos. Os ricos? Eu não sou dono do Real Madrid, somos um clube de futebol e fazemos isso para salvar o futebol em um momento crítico.

Florentino disse não considerar a Supercopa uma liga fechada, já que, apesar das 15 vagas fixas, cinco equipes terão direito a se classificar em cada temporada. Doze destas equipes fixas já estão definidas: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atlético de Madrid, Barcelona, Real Madrid, Internazionale, Juventus e Milan.

Qualidade dos jogos

- Há jogos de baixa qualidade. Um Barcelona x Manchester é mais divertido do que um Manchester contra um time mais modesto da Champions. O que o mundo inteiro exige? Temos fãs em todo o mundo. Isso é o que gera dinheiro. E esse dinheiro é para todos, é uma pirâmide. Se nós no topo tivermos dinheiro... mas se o dinheiro não for gerado, ele não existe.

Início da Superliga

- Vamos tentar começar o mais cedo possível. Vamos falar com a Uefa e com a Fifa, não sei porque eles tem que ficar zangados. A Uefa trabalhou em outro formato que, primeiro, não percebi e depois não produz os rendimentos necessários para salvar o futebol. Quando digo salvar o futebol, é salvar a todos.

Novo formato da Champions

- A Uefa não tem uma boa imagem, não quero falar coisas que aconteceram na Uefa, mas tem que haver diálogo, e não um tom ameaçador. Eles apresentaram um formato que ninguém entende e dizem que começarão em 2024. Em 2024 estaremos (futebol) mortos.

Expulsão de clubes da atual edição da Champions

- Não vão nos expulsar da Liga dos Campeões, estou completamente seguro disso.

Convites a outros clubes

- Não convidamos o PSG de momento, nem os dois alemães (Bayern de Munique e Borussia Dortmund).

