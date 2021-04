Goiás oficializa contratação do técnico Pintado

(Foto: Millena Cravo/Ferroviária SA)





O Goiás oficializou a contratação do técnico Pintado, de 55 anos, que chega para tentar reerguer o time na temporada 2021. Pintado conquistou o acesso para a Série A no último Campeonato Brasileiro com o Juventude e recentemente estava na Ferroviária na disputa do Campeonato Paulista.

Pintado chega para o lugar de Glauber Ramos, que dirigiu a equipe esmeraldina sozinho desde a saída de Augusto César, com quem fez parceria ao longo dos últimos meses.

O novo treinador esmeraldino assume o time em situação delicadíssima no Campeonato Goiano. O Goiás perdeu o jogo de ida das quartas de final para o Atlético-GO por 3 a 0, na Serrinha, e jogará na casa do adversário no próximo domingo. O Verdão também já foi eliminado na Copa do Brasil.

Desafio no Goiás

A missão de Pintado não será fácil. Ele assume um time em crise após péssima campanha na Copa do Brasil e também no Estadual. Apesar da reação no segundo turno do Campeonato Brasileiro do ano passado, o Goiás foi rebaixado e perdeu nomes importantes do elenco, como Shaylon, Fernandão e Rafael Moura.

Cheio de jogadores da base, o Verdão não conseguiu ser competitivo na temporada 2021 e conquistou apenas três vitórias em 11 partidas no Campeonato Goiano, além de ter sido eliminado com derrota para o Boavista logo na primeira fase da Copa do Brasil.

Pintado chega com a missão de indicar jogadores e montar um time para conquistar o acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro, algo que conquistou na edição de 2020 com o Juventude.

Carreira como técnico e jogador

Volante histórico do São Paulo, onde conquistou vários títulos no início da década de 1990, Pintado também atuou no México e no Japão. No fim da carreira, ele jogou no América-MG e também no Bragantino.

Como treinador, Pintado dirigiu também o América-MG e passou por vários clubes paulistas, como Guarani, Linense, Penapolense, São Caetano e Ferroviária. Em 2016 e 2017, ele fez parte da comissão técnica do São Paulo.

Seu grande trabalho recente foi no Juventude, onde terminou a última Série B em terceiro e conquistou o acesso para a primeira divisão nacional.

Globo Esporte