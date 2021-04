Grêmio confirma que Renato testou positivo para Covid-19, e técnico inicia isolamento

(Foto: Lucas Uebel/Grêmio)





O Grêmio confirmou no início da tarde desta segunda-feira que o técnico Renato Portaluppi testou positivo para Covid-19. Ele inclusive havia sido vetado pelo departamento médico da viagem a Quito, no Equador, onde a equipe enfrenta o Independiente Del Valle, na quarta, pela terceira fase da Libertadores.

Conforme informou no período da manhã, Renato apresentou sintomas da doença causada pelo coronavírus na noite de domingo, como dores musculares, inflamação na garganta, febre e indisposição.

No último teste realizado pelo clube para Covid-19, no sábado, o resultado do técnico foi negativo. Devido aos sintomas, Renato ficou fora da viagem para o Equador e realizou novo exame nesta manhã, que teve resposta positiva para a doença.

Posto em isolamento por precaução, o comandante gremista deve permanecer afastado das atividades por até 14 dias, conforme os protocolos sanitários para quem contrair Covid-19.

- O treinador já foi medicado e no momento encontra-se assintomático. Renato cumprirá o protocolo de isolamento pelos próximos dias - relatou o médico Gabriel Severo ao site oficial do clube.

Assim, a delegação tricolor será comandada pelo auxiliar Alexandre Mendes em Quito. Ele esteve à frente da equipe nas primeiras partidas do Gauchão, enquanto Renato e os principais jogadores receberam 10 dias de recesso.

O Grêmio enfrenta o Independiente Del Valle em Quito às 19h15 de quarta-feira, no primeiro jogo da terceira fase da Libertadores. A escalação será praticamente a mesma que derrotou o Inter no Gre-Nal de sábado por 1 a 0. Maicon, que deixou a partida mancando e também não viajou, deve ser substituído por Darlan.

Os relacionados para a Libertadores:

Goleiros: Brenno, Paulo Victor e Adriel.

Zagueiros: Rodrigues, Ruan, David Braz e Emanuel.

Laterais: Diogo Barbosa, Bruno Cortez, Vanderson e Victor Ferraz.

Volantes: Lucas Silva, Matheus Henrique, Darlan, Fernando Henrique e Jhonata Varela.

Meias: Pinares e Bitello.

Atacantes: Diego Souza, Alisson, Ferreira, Léo Chú, Everton, Elias, Léo Pereira e Ricardinho.





Globo Esporte