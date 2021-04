Grêmio anuncia contratação de Tiago Nunes e aguarda técnico para assinar até o fim de 2022

(Foto: Flavio Corvello/Futura Press)





Tiago Nunes é o novo técnico do Grêmio. O clube gaúcho chegou a um acordo com o treinador e aguarda a chegada dele a Porto Alegre nesta quinta-feira para a assinatura de contrato até o final de 2022. O acerto foi oficializado no site oficial do clube, e a apresentação está marcada para sexta-feira.

Entre o clube e o treinador já estava tudo acertado há alguns dias. As tratativas, que já haviam sido iniciadas após a saída de Renato Portaluppi na última semana, evoluíram nas últimas horas a partir da oficialização de Marcos Hermann como novo vice de futebol, confirmado na terça-feira.

Nunes sempre foi o preferido da diretoria e já tinha acerto encaminhado desde a última semana. O Grêmio procurava apenas oficializar a nova estrutura do departamento de futebol, o que fez após a reunião do Conselho de Administração na terça-feira.

O treinador chega com com uma comissão técnica formada por outros três profissinais: os auxiliares técnicos Evandro Luis Fornari e Kelly Guimarães, além de um analista de desempenho, não confirmado pelo clube, mas que deve ser Pedro Sorero.

A tendência é que Tiago tente pegar um voo de Curitiba para Porto Alegre nesta quinta-feira. Caso não consiga, viria de carro para a capital gaúcha. A expectativa é que ele assista à estreia do Grêmio na Sul-Americana nesta quinta-feira, na Arena, e inicie os trabalhos na sexta.

Nunes já tem passagem pelas categorias de base do Grêmio — inclusive, chegou a trabalhar com o meia Jean Pyerre no sub-15, além de outros nomes.

Gaúcho de Santa Maria, Tiago Nunes se destacou em um trabalho de mais de um ano no Athletico com as conquistas da Copa Sul-Americana em 2018 e da Copa do Brasil em 2019. Também participou do processo de revelação de jogadores, como Bruno Guimarães e Renan Lodi.

Ele chegou ao Corinthians no início de 2019 com a missão de mudar o estilo do time. No Timão, Tiago não conseguiu engrenar o trabalho e foi demitido em setembro de 2020. Nesse período, foi sondado por diversos clubes, mas estava sem trabalhar desde então.

Confira a nota oficial do Grêmio:

"O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense anuncia Tiago Nunes como novo técnico do Clube. Com contrato a ser assinado até dezembro de 2022, o treinador deve chegar nesta quinta-feira a Porto Alegre para acompanhar a estreia do Grêmio na Copa Sul-Americana, contra La Equidad. A apresentação oficial está prevista para sexta-feira, ao final da manhã, antes da viagem para Erechim.

Natural de Santa Maria, Tiago Nunes trará consigo uma equipe composta por três profissionais: os auxiliares técnicos Evandro Luis Fornari e Kelly Guimarães, além de um analista de desempenho.

Aos 41 anos, Nunes acumula importantes conquistas em sua trajetória profissional. Além de passagens em clubes do interior gaúcho e paulista, foi também treinador da equipe Sub-15 do Grêmio, onde conquistou o Campeonato Estadual de 2013.

Em seu histórico mais recente no comando de equipes profissionais, destaque para as conquistas no Athletico Paranaense, onde se tornou campeão da Copa Sul-Americana, 2018, além de Levain Cup e Copa do Brasil, em 2019. Também esteve no comando da equipe profissional do Corinthians na temporada 2020".

Globo Esporte